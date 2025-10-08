На фронте зафиксировано 107 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 8 октября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 107.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Прогресс, Студенок, Старая Гута Сумской области; Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина-Слобода Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом двадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских атак в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две из четырех вражеских атак в районе Купянска и в сторону Куриловки. Бои продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григорьевки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Русина Яра, Щербиновки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Красный Лиман, Разино, Новоэкономичное, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Покровск и Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили двадцать одну атаку.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще девять столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филия, Сичневое, Камышеваха, Вороное, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Полтавка, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

