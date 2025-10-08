200 боестолкновений в течение суток зафиксировано на фронте: больше всего – на Покровском и Новопавловском направлениях, – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 200 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных ударов, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5012 обстрелов, в том числе 168 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Степногорск Запорожской области; Зеленодольск Днепропетровской области; Садовое Херсонской области.
Поражение врага
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию РЭБ, одну радиолокационную станцию, три склада и еще одну другую важную цель противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. Противник нанес семь авиационных ударов, всего сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 29 боестолкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Долгенького и в сторону Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.
На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Купянска и в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного, Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово, Карповка, Торское.
На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Серебрянки. Всего за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Сухецкое, Миролюбовка, Новое Шаховое, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное, Филия и в направлении Новопавловки и Балагана.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Январское, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороное, Калиновское, Новогригорьевка, Воскресенка, Алексеевка, Степное, Поддубное, Березовое, Новоивановка.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений вблизи Полтавки и Малиновки.
На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуація у Полтавці та у напрямку Успенівки залишається напруженою. Російські війська просунулися на західній та північній околицях Малинівки, закрили «кишеню» на схід від Полтавки, просунулися у східній частині Полтавки і на північ від району Охотничого.
У районі Новогригорівки йдуть бої, на південь від населеного пункту противник закріпився вздовж лісосмуги і посилює тиск.
Великомихайлівський напрямок:
У районі Зеленого Гаю українські війська відбили атаки супротивника у північній частині населеного пункту та в районі ферми.
Під Іванівкою російські війська зробили невдалу спробу просунутися вздовж південного берега річки Вовча.
В Іванівці точаться бої за східну частину населеного пункту.
Костянтинівський напрямок:
Противник закріпився в районі балки на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас. Атаки російських військ продовжуються вздовж лісосмуг у напрямку лісопосадки та Предтечиного.
Також противник спробував прорватись до опорного пункту на південно-східній околиці Іванопілля.
Сіверський напрямок:
На південь від міста Сіверськ російські війська пройшли ряд лісосмуг і розпочали штурм опорного пункту на схід від Званівського ставка. Результат бою на уточненні.
Також противник продовжує атаки малими групами вздовж залізниці у районі Виїмки."