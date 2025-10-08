200 боєзіткнень протягом доби зафіксовано на фронті: найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби Сили оборони України провели 200 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області.

Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 11 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Піддубне, Березове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

