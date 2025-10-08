Владельцы разрушенного войной имущества получат землю бесплатно: ВР приняла закон

В среду, 8 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что документ направлен на защиту прав граждан, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, и предоставляет им возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

Решение будет действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его прекращения, с последующим упрощением процедур.

"По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов", - сказано в сообщении.

