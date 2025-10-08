РУС
Владельцы разрушенного войной имущества получат землю бесплатно: ВР приняла закон

дом, имущество

В среду, 8 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий".

Об этом сообщается на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ направлен на защиту прав граждан, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, и предоставляет им возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

Решение будет действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его прекращения, с последующим упрощением процедур.

"По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов", - сказано в сообщении.

Автор: 

ВР (29435) закон (3203) имущество (358) разрушение (177)
у нас всі депутати без житла ))

у тещі в приймах чи дружини ..

зараз всі зельоні гниди раптом стануть власниками зруйнованого житла ))) - вангую
08.10.2025 17:06 Ответить
думаю що по 8-10 будинків і квартир.як мінімум.а ну знов реєстри не глюкнуть і чи не буде хакерської атаки
08.10.2025 17:21 Ответить
И два раба не забудьте.А если серьезно,то махинации с землей для участников АТО могли бы чему то научить.
08.10.2025 17:12 Ответить
Взагалі то згідно Земельному кодексу, кожен громадянин має право на безкоштовне отримання кількох видів земельних ділянок. Виконуйте закон, а все інше популізм!
08.10.2025 17:12 Ответить
Одне питання - у якому році? Бо маю неативний досвід: Ще до війни, дурень розбирав якусь хрень. Вибухнуло так, що будинок де жили чотири родини, пішов по швах, зайнялась пожежа. Дурень, звісно загинув, а ось господарі житла, нового так і не дочекались. Двоє вже померли, трет'я родина так і мешкає у гуртожитку
08.10.2025 17:27 Ответить
Тільки прикол в тому що одні отримають землю в чорта на кулічках де вона і даремно нікому не потрібна. А інші, в основному чинуші які ні дня не служили але отримали корочки УБД отримають собі землю під Київом і по пів гектара. Це те ж саме як колись АТОшникам землю ''давали''
08.10.2025 17:30 Ответить
 
 