Враг тестирует дрон-перехватчик, напоминающий украинский беспилотник Sting. ФОТО

Российский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК" представил вариант дрона-перехватчика, который напоминает украинские решения.

Как отмечает проект "Оборонка", вражеский дрон имеет четыре двигателя с пропеллерами, взлетает и садится вертикально. Его использование предполагается "в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры".

Фото: Проект Оборонка

Компоновка российского БПЛА напоминает существующие аналоги на мировом рынке, в частности украинские. Прежде всего, речь идет о дроне-перехватчике Sting.

Его создала группа украинских разработчиков "Дикие Шершни" для противодействия ударным БПЛА типа "Шахед". Sting оснащен системой наведения на цель с искусственным интеллектом.

Кроме этого, российский БПЛА похож на украинский дрон-перехватчик, изображения кого появились в августе 2025 года. Он предназначен для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Гербера" и должен получить систему автоматического донаведения на цель.

Также разработка россиян напоминает Bumblebee от компании UNO, который показали на выставке MSPO 2025.

Отмечается, что эта версия способна разгоняться до 350 км/ч и имеет собственное программное обеспечение, которое позволяет интеграцию системы с радарами и другими разведывательными системами.

