Новини Фото РФ збільшує виробництво зброї
Ворог тестує дрон-перехоплювач, який нагадує український безпілотник Sting. ФОТО

Російський науково‑виробничий центр безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів "НПЦ БАСиРТК" представив варіант дрона-перехоплювача, який нагадує укаїнські рішення.

Про це повідомляється в телеграм-каналі центру, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає проєкт "Оборонка", ворожий дрон  має чотири двигуни з пропелерами, злітає та сідає вертикально. Його використання передбачається "у складі розподіленої системи з гетерогенними робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури".

ворожий дрон
Фото: Проєкт Оборонка
ворожий дрон
Фото: Проєкт Оборонка

Компонування російського БПЛА нагадує існуючі аналоги на світовому ринку, зокрема українські. Насамперед йдеться про дрон-перехоплювач Sting.

Його створила група українських розробників "Дикі Шершні" для протидії ударним БПЛА типу "Шахед". Sting оснащений системою наведення на ціль зі штучним інтелектом.

дрон
Фото: Проєкт Оборонка

Окрім цього, російський БПЛА схожий на український дрон-перехоплювач, зображення кого з'явилися в серпні 2025 року. Він призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Гербера" та має отримати систему автоматичного донаведення на ціль.

українськй дрон
Фото: Проєкт Оборонка

Також розробка росіян нагадує Bumblebee від компанії UNO, який показали на виставці MSPO 2025.

дрон Bumblebee
Фото: Проєкт Оборонка

Зазначається, що ця версія здатна розганятись до 350 км/год та має власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та іншими розвідувальними системами.

Читайте також: Не лише ракети: Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації, - The Economist

виробництво (1764) росія (68280) дрони (5947)
