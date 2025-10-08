Ворог тестує дрон-перехоплювач, який нагадує український безпілотник Sting. ФОТО
Російський науково‑виробничий центр безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів "НПЦ БАСиРТК" представив варіант дрона-перехоплювача, який нагадує укаїнські рішення.
Про це повідомляється в телеграм-каналі центру, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає проєкт "Оборонка", ворожий дрон має чотири двигуни з пропелерами, злітає та сідає вертикально. Його використання передбачається "у складі розподіленої системи з гетерогенними робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури".
Компонування російського БПЛА нагадує існуючі аналоги на світовому ринку, зокрема українські. Насамперед йдеться про дрон-перехоплювач Sting.
Його створила група українських розробників "Дикі Шершні" для протидії ударним БПЛА типу "Шахед". Sting оснащений системою наведення на ціль зі штучним інтелектом.
Окрім цього, російський БПЛА схожий на український дрон-перехоплювач, зображення кого з'явилися в серпні 2025 року. Він призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Гербера" та має отримати систему автоматичного донаведення на ціль.
Також розробка росіян нагадує Bumblebee від компанії UNO, який показали на виставці MSPO 2025.
Зазначається, що ця версія здатна розганятись до 350 км/год та має власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та іншими розвідувальними системами.
