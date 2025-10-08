Враг тестирует дрон-перехватчик, напоминающий украинский беспилотник Sting. ФОТО
Российский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК" представил вариант дрона-перехватчика, который напоминает украинские решения.
Об этом сообщается в телеграм-канале центра, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает проект "Оборонка", вражеский дрон имеет четыре двигателя с пропеллерами, взлетает и садится вертикально. Его использование предполагается "в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры".
Компоновка российского БПЛА напоминает существующие аналоги на мировом рынке, в частности украинские. Прежде всего, речь идет о дроне-перехватчике Sting.
Его создала группа украинских разработчиков "Дикие Шершни" для противодействия ударным БПЛА типа "Шахед". Sting оснащен системой наведения на цель с искусственным интеллектом.
Кроме этого, российский БПЛА похож на украинский дрон-перехватчик, изображения кого появились в августе 2025 года. Он предназначен для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Гербера" и должен получить систему автоматического донаведения на цель.
Также разработка россиян напоминает Bumblebee от компании UNO, который показали на выставке MSPO 2025.
Отмечается, что эта версия способна разгоняться до 350 км/ч и имеет собственное программное обеспечение, которое позволяет интеграцию системы с радарами и другими разведывательными системами.
