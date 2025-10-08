РУС
РФ увеличивает производство оружия
2 805 22

Враг тестирует дрон-перехватчик, напоминающий украинский беспилотник Sting. ФОТО

Российский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК" представил вариант дрона-перехватчика, который напоминает украинские решения.

Об этом сообщается в телеграм-канале центра, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает проект "Оборонка", вражеский дрон имеет четыре двигателя с пропеллерами, взлетает и садится вертикально. Его использование предполагается "в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры".

вражеский дрон
Фото: Проект Оборонка
вражеский дрон
Фото: Проект Оборонка

Компоновка российского БПЛА напоминает существующие аналоги на мировом рынке, в частности украинские. Прежде всего, речь идет о дроне-перехватчике Sting.

Его создала группа украинских разработчиков "Дикие Шершни" для противодействия ударным БПЛА типа "Шахед". Sting оснащен системой наведения на цель с искусственным интеллектом.

дрон
Фото: Проект Оборонка

Кроме этого, российский БПЛА похож на украинский дрон-перехватчик, изображения кого появились в августе 2025 года. Он предназначен для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Гербера" и должен получить систему автоматического донаведения на цель.

украинский дрон
Фото: Проект Оборонка

Также разработка россиян напоминает Bumblebee от компании UNO, который показали на выставке MSPO 2025.

дрон Bumblebee
Фото: Проект Оборонка

Отмечается, что эта версия способна разгоняться до 350 км/ч и имеет собственное программное обеспечение, которое позволяет интеграцию системы с радарами и другими разведывательными системами.

Читайте также: Не только ракеты: Россия наращивает производство танков, артиллерии, взрывчатки, БПЛА и авиации, - The Economist

производство (549) россия (97564) дроны (5017)
+17
Більше треба було про нього триндіти на кожному кутку
показать весь комментарий
08.10.2025 18:32 Ответить
+7
Кацапи не дебіли,якщо що.Нічого там секретного і новітнього нема.Кацапи просто цю срань будуть штампувати серійно на відміну від анонсів і потужних відосиків.Мудрий наріт погодився на відосики,вибір зроблений.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:52 Ответить
+6
Скоро закінчиться ера польоті дронів по рашистським НПЗ. Потрібно швидше виносити все що зможемо дістати і готувати ракети і бажано балістичні
показать весь комментарий
08.10.2025 18:34 Ответить
