Взрыв произошел в квартире многоэтажки в Киеве: есть погибший и раненый
Правоохранители работают на месте взрыва, который произошел 8 октября в Святошинском районе Киева. Есть погибший и раненый.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы сегодня около 18:30.
По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Yriii Yriii
Зэлэный_Змий
Нагнибіда Ципердюк
