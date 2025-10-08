РУС
Взрыв произошел в квартире многоэтажки в Киеве: есть погибший и раненый

В Киеве произошел взрыв в квартире 8 октября

Правоохранители работают на месте взрыва, который произошел 8 октября в Святошинском районе Киева. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы сегодня около 18:30.

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

газ
08.10.2025 19:08 Ответить
чо одразу газ? Шо хочеш може бути. В часи другого Майдану співробітник з Харкова розказував - сусід вибухівку в сараї варив "штоб прібіть етіх майданутих". Але шось пішло не так і відправився разом з сараєм на Місяць.
08.10.2025 19:21 Ответить
Хтось гороху об'ївся.
08.10.2025 19:30 Ответить
 
 