Европа готовится к войне, пока США остаются равнодушными, - CNN

Европейские лидеры все громче предупреждают: континент уже не в состоянии мира. В то же время в США, по мнению экспертов, недооценивают масштабы гибридных угроз, которые разворачивает Россия.

Об этом пишет издание CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: "Мы не в состоянии войны, но и мира уже нет". Европа сталкивается с дронами, саботажем и кибератаками, которые парализуют инфраструктуру".

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон предостерег, что Европа не готова к новой форме войны в "серой зоне" - между миром и открытым конфликтом.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В течение последних недель зафиксированы десятки нарушений воздушного пространства над Польшей, Данией, Германией, Норвегией и Эстонией. Дважды из-за российских дронов останавливали работу аэропорта Копенгагена.

Между тем, по данным Центра стратегических исследований в Вашингтоне, Россия использует старые танкеры для скрытых операций - от повреждения подводных кабелей до атак на энергетические объекты.

Несмотря на это, США остаются сосредоточенными на внутренних проблемах, - пишет CNN. Президент Дональд Трамп комментирует российские атаки в Европе как сторонний наблюдатель, что вызывает беспокойство союзников НАТО.

Европейские государства уже повышают военные расходы до 3,5% ВВП и усиливают оборону восточного фланга. Украинские специалисты помогают союзникам осваивать тактику борьбы с дронами, однако аналитики предупреждают: время работает против Европы.

Также читайте: Кубилюс - европейцам: Готовьтесь к капитуляции, если хотите мира на условиях Путина