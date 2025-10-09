Європа готується до війни, поки США залишаються байдужими, - CNN

Європейські лідери дедалі гучніше попереджають: континент уже не у стані миру. Водночас у США, на думку експертів, недооцінюють масштаби гібридних загроз, які розгортає Росія.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: "Ми не у стані війни, але й миру вже немає". Європа стикається з дронами, саботажем і кібератаками, які паралізують інфраструктуру".

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни в "сірій зоні" — між миром і відкритим конфліктом.

Протягом останніх тижнів зафіксовано десятки порушень повітряного простору над Польщею, Данією, Німеччиною, Норвегією та Естонією. Двічі через російські дрони зупиняли роботу аеропорту Копенгагена.

Тим часом, за даними Центру стратегічних досліджень у Вашингтоні, Росія використовує старі танкери для прихованих операцій — від пошкодження підводних кабелів до атак на енергетичні об’єкти.

Попри це, США залишаються зосередженими на внутрішніх проблемах, - пише CNN. Президент Дональд Трамп коментує російські атаки в Європі як сторонній спостерігач, що викликає занепокоєння союзників НАТО.

Європейські держави вже підвищують військові витрати до 3,5% ВВП та посилюють оборону східного флангу. Українські фахівці допомагають союзникам опановувати тактику боротьби з дронами, однак аналітики попереджають: час працює проти Європи.

