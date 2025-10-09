Європа готується до війни, поки США залишаються байдужими, - CNN
Європейські лідери дедалі гучніше попереджають: континент уже не у стані миру. Водночас у США, на думку експертів, недооцінюють масштаби гібридних загроз, які розгортає Росія.
Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: "Ми не у стані війни, але й миру вже немає". Європа стикається з дронами, саботажем і кібератаками, які паралізують інфраструктуру".
Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни в "сірій зоні" — між миром і відкритим конфліктом.
Протягом останніх тижнів зафіксовано десятки порушень повітряного простору над Польщею, Данією, Німеччиною, Норвегією та Естонією. Двічі через російські дрони зупиняли роботу аеропорту Копенгагена.
Тим часом, за даними Центру стратегічних досліджень у Вашингтоні, Росія використовує старі танкери для прихованих операцій — від пошкодження підводних кабелів до атак на енергетичні об’єкти.
Попри це, США залишаються зосередженими на внутрішніх проблемах, - пише CNN. Президент Дональд Трамп коментує російські атаки в Європі як сторонній спостерігач, що викликає занепокоєння союзників НАТО.
Європейські держави вже підвищують військові витрати до 3,5% ВВП та посилюють оборону східного флангу. Українські фахівці допомагають союзникам опановувати тактику боротьби з дронами, однак аналітики попереджають: час працює проти Європи.
Росія лякає Європу дронами і хоче довести, що стаття НАТО про колективну самооборону більше не діє. Але поки що альянсу вдається зберегти обличчя. Чому «гібридні атаки» Москви ведуть до змішаної реакції на Заході.
Два місяці тому під час саміту на Алясці президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий прийняти багато позицій Володимира Путіна, сподіваючись, що Москва піде на поступки і закінчить війну проти України.
Проте в останні тижні Росія посилила удари по Україні і активізувала гібридні атаки вже на території Європи.
Кремль, напевно, вирішив скористатися слабкістю та роз'єднаністю всередині НАТО, щоб здобути символічну перемогу над «колективним Заходом».
Чому реакція на російські безпілотники залишається змішаною, а Кремль ризикує повторити помилку 2022-го і піти на новий виток ескалації конфлікту із Заходом.
Поки війна в Україні практично стоїть на місці, Росія перейшла новий рубіж у Європі. Ми не знаємо, що сталося за зачиненими дверима між Путіним і Трампом в Анкориджі, але після їхньої зустрічі Росія не просто більше б'є українськими містами, а й вперше атакує - хоч і без жертв - країни НАТО в Європі.
Навряд Трамп благословив Путіна саме на це. За десять тижнів після саміту він уже кілька разів висловлював невдоволення, розчарування та навіть переходив до погроз.
Однак за підсумками зустрічі Путін, судячи з його слів та дій, зробив три висновки. Трамп не готовий принести йому перемогу та зупинити війну виключно за рахунок України (1) Трамп згоден розвивати відносини з Росією без припинення війни, хоч і не відновить їх повністю до закінчення бойових дій (2) Трамп не високо цінує Україну, рятуватиме її лише в крайньому випадку і не за будь-яку ціну (3)
Тепер у розпорядженні Путіна виявляється широке місце для творчості між нинішнім станом справ - і цим крайнім випадком. Ось і на Валдайському форумі Путін насамперед повідомив, що вважає новий світовий лад у порівнянні з минулим «творчим простором».
Щоб позбавити українців можливості чинити опір, Москві залишилося вивести з гри Європу. Після Анкоріджа в Росії прицільно взялися саме за це завдання. Адже, за російськими оцінками, Трамп Європу теж не любить і впевнений, що до влади не пускають його однодумців, вважає НАТО нахлібником, а ЄС - конкурентом.
Росія не лише побачила шанс дотиснути Україну, відлякавши від неї Європу.
Сам спосіб перемоги за кілька місяців президентства Трампа також змінився. Москва тепер намацує можливість змінити порядок: замість перемоги над Україною та в її особі над колективним Заходом - завдати щось на кшталт гібридної, військово-пропагандистської поразки самому колективному Заходу - Європі та НАТО, і вже таким, манівцем і Україні.
Російські гібридні атаки вже створили нову реальність для Європи.
Зовсім недавно, лише в ніч на 10 вересня, рої російських безпілотників помітили і частково перехопили в Польщі, а дрони з того часу прилітали вже до Румунії, Німеччини та Данії (не по одному разу), Норвегію - можливо, з кораблів російського «тіньового флоту» як пускові майданчики.
Все це доповнювалося хакерськими атаками, на зразок тієї, що надовго порушила роботу аеропорту в Берліні. Не виключено, що тепер, європейська влада, підвищивши пильність, приписує Росії все, що неліцензовано рухається повітрям, на кшталт аеростатів над Литвою - чи то контрабандистських, чи таки військових.
У будь-якому разі, за три тижні, комбінуючи різні методи та цілі атак, Росія створила в Європі нову реальність.
У тому, що йде війна, у Росії давно навчилися звинувачувати Захід: величезний блок валдайського Q&A був присвячений ґрунтовному перетворенню наслідків війни на її причину.
Однак з виключення США з першочергових ворогів, Європа залишилася останньою перешкодою на шляху до « Побєди Росії». Європа стає більш самотньою та беззахисною.
Росія переконливо показала Європі, що за підтримку України європейці тепер розплачуватимуться не лише грошима: Росія здатна зіпсувати усталений європейський устрій і звернути гнів громадян на голови їхніх політиків."
Полномасштабное вторжение в Украину не смогло разрушить веру в НАТО, а показало потенциал альянса в сдерживании России.
Гибридные атаки приводят к смешанным результатам: Европа пока не признаёт свою беспомощность перед российской угрозой.
В Кремле стремятся к символической победе над Западом, но смешанная реакция на гибридные атаки может заставить Россию пойти на новую эскалацию.
Повністю https://meduza.io/feature/2025/10/08/rossiya-pugaet-evropu-dronami-i-hochet-dokazat-chto-statya-nato-o-kollektivnoy-samooborone-bolshe-ne-deystvuet-no-poka-alyansu-udaetsya-sohranit-litso?fbclid=IwY2xjawNUMOBleHRuA2FlbQIxMQABHhSXwJ6kW0_PgjEtva5AGtqZGmfzt-xChEdkC29tuJfmRH1gMXRjCt34G3GF_aem_JRkvEfogZU-ixfUJIDoA2A
звичайно, люди складають головний ресурс економіки, але вони користуються іншими ресурсами, і ті частини України, які вже захопили або контролюють вогнем кацапи, якраз і є ресурсно-приваблими
можна так само подивитися і на Європу, тоді стане зрозуміло, що не треба її "завойовувати всю", а впливати на окремі речі росія і так впливає : фінансові активи досі "заморожені", Балтійське море і небо досі не закриті, і так далі
початкові фази війни не виглядають як війна, для пересічних, для фахівців вже все ясно
раша не нападає на Європу тому, що США обіцяли вдарити ядеркою у відповідь
але ці пред'яви ніхто не перевіряв - а можуть перевірити
і виявиться, що воюватимуть "слабкий проти слабкого" - а це вже як карта ляже
але ось, наприклад Айсман (інвестор з книги "big short") попереджає, що з пів-трильйона інвестицій, за рахунок яких вирос ввп, 400 мільйярдів було вкладено в штучний інтелект, а решта економіки США стагнує
і нічого не змінюється
трамп, сам того не розуміючи, дає Європі шанс обігнати США в економіці