1 419 28

Путину нужно будет похоронить миллион своих людей, чтобы оккупировать восток Украины, - Зеленский

Путин может потерять миллион военных. Что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский считает, что России придется потерять миллион военных, чтобы захватить восток Украины.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Трамп понимает, что все, что Путин ему "продавал" на Аляске как якобы российские военные возможности, не работает на самом деле. Значит, он ему попытался продать "некачественные товары". Я думаю, что это любого человека оскорбляет, когда ему врут", - сказал он.

По словам Зеленского, Трамп говорил ему "это твоя просто уверенность, и ты просто так уверен, но может быть разное".

Также читайте: Украинская делегация на следующей неделе отправится в США, - Зеленский

"Произошло то, что я ему говорил: россияне не возьмут восток, а если они захотят это сделать, то Путину нужно будет похоронить один миллион своих людей. Потому что мы понимали, сколько он уже похоронил, взяв 30% нашего востока с начала полномасштабной войны, и прогнозируем, что ему придется сделать, чтобы попытаться получить весь Донбасс или другие части Украины", - добавил глава государства.

Президент отметил, что сейчас на разных уровнях происходит диалог с Трампом.

"На уровне Уиткоффа, Келлога, Бессента, Министерства обороны есть разные связи. И что очень важно - спецслужбы и военные. И не просто общаются спецслужбы и военные, а они приезжают, общаются, имеют диалог", - подытожил он.

Якщо від один мільйон уже поховав, то другий поховати ще легше. Плєбс кацапський "гатов патєрпєть и за родину умєрєть"
09.10.2025 13:45 Ответить
***** то готовий, питання в тому, чи готові ми, хай навіть втрати будуть 1 до 3?
09.10.2025 13:51 Ответить
"за родину" - 1% подохших
за деньги - 99%
09.10.2025 14:06 Ответить
там разом считалі санітарни потери.івбити і пораненні.Та свиноматки орків наражають ще
09.10.2025 14:13 Ответить
Це він так заохочує ***** до подальшого ведення бойових дій?
09.10.2025 13:46 Ответить
***** то готовий, питання в тому, чи готові ми, хай навіть втрати будуть 1 до 3?
09.10.2025 13:51 Ответить
А члєнограю похер. Він про це навіть не замислюється.
09.10.2025 14:19 Ответить
Більшості похер, останнє опитування тому підтвердження.
09.10.2025 14:37 Ответить
як казав.... До останнього українця
09.10.2025 14:24 Ответить
Та пуйлу як з гуся вода. Один мільйон, два мільйона...орки будуть вмирати з радістю за свого плешивого царя.
09.10.2025 13:55 Ответить
За ху...ла не будуть, це для ху....ла тільки фраза, а спробуй не заплати, побіжить орда до дому і там буде заробляти тій самій діяльністю
09.10.2025 14:35 Ответить
Балакати - це не лантухи тягати .
09.10.2025 13:56 Ответить
пуйло положе і 10 мільйонів без вагань. Який глибокий сенс цієї статті ? Питання риторичне, звичайно.
09.10.2025 14:02 Ответить
"Статист" сьогодні в ударі.... Бє мільйонами одразу! БЗВП пройшов, мабуть!
09.10.2025 14:03 Ответить
Нічого він вже не окупує, він може і кілька мільйонів втратити і це добре, кацапи повинні будуть знищені щоб в майбутньому не становили небезпеку для України!
09.10.2025 14:04 Ответить
Артист піздь#жного жанру!
09.10.2025 14:10 Ответить
Але ж твоя зелена 5 колона допоможе ***** виконати всі його плани, чи не так, Вован??? Коридор в Крим по суходолу ти вже йому забезпечив, розмінувавши та здавши наш південь. 20% нашої землі вже окуповано, про НАТО та навіть про ЄС вже можна забути поки твій зрадливий тухєс в креслі президента... Економіка України повністю зруйнована та тримається лише на західній фінансовій допомозі. 8 мільйонів біженців вже за межами України і навряд чи повернуться. Молодь продовжує виїзжати за кордон бо в твоїй "країні мрій" жити не хочуть навіть твої батьки, яких ти вивіз за кордон. Корупція за останні 6,5 років перетворилася на небачене мародерство бо так не крали за всі останні 34 роки, навіть за яника в таких обсягах не крали, як ти з твоїми міндічами-чернишовими-єрмаками... В україні ЗЕленського вже давно на паузі і права людини і Конституція і свобода слова. Тож ***** тобі, цинічний брехливий покидьок, аплодує стоячи. Ти свої 30 оманських срібняків відпрацював з перевиконанням плану... Горіти тобі в пеклі виродок...
09.10.2025 14:13 Ответить
За парєбрікам послухали, записали і подякували за пораду.
09.10.2025 14:15 Ответить
А де наші мільйон дронів,бубачка?
09.10.2025 14:17 Ответить
А ви, шановний, вилізьте з-під жінчиної спідниці, бо звідти геть погано видно🤗
09.10.2025 14:36 Ответить
Розкажи зелене чмо як вони окупували значну частину України за перші дні? Найшашличніший лідор
09.10.2025 14:20 Ответить
плював він на ці трупи, у нього цих долбойобів, що хочуть воювати, вбивати , гвалтувати і красти ще 100 мільонів
09.10.2025 14:21 Ответить
россійські баби нарожают ще - за третього можна квартиру купити
09.10.2025 14:23 Ответить
ЗСУ дали Зеленському і його дефективним менеджерам дуже багато часу (майже 4 роки), щоб мобілізувати ВПК і організувати виробництво далекобійної зброї для знищення ВПК і стратегічних виробництв, об'єктів на рф.
Ясна річ, що воювати піхота на піхоту з кацапами де їх більше в 4-5разів вічно не може продовжуватись, треба розвалювати рф зсередини.
Але Зеленський свою задачу провалив. З тріском!
Він і далі збирається воювати піхотою проти кацапстану.
Зеленський має відповісти перед судам за провал військового потенціалу України!
09.10.2025 14:24 Ответить
Ну якщо кацапи не знищили наше ВПК і ще й дають можливість нарощувати виробництво, то як ми можемо знищити їхнє ВПК, яке в рази масштабніше? Нагадаю, кацапи від 22 року випустили по нас більше 10 тисяч ракет, 50 тисяч Шахедів і 100 тисяч кабів. Нам ці цифри треба множити на 5. Де це все взяти в таких кількостях?
09.10.2025 14:32 Ответить
все наше впк - за кордоном, все наше фінансування - звідти ж.
09.10.2025 14:37 Ответить
Та ну, якась немаленька частина там, але більшість таки тут. Фінансуємо армію ми самотужки зі свого бюджету, що становить біля 60 млрд доларів, а всю соціалку і держапарат фінансує Захід щорічно приблизно на 40 млрд доларів, правда 80% це кредити під низькі відсотки і десь 20 то гранти
09.10.2025 14:41 Ответить
Не "пісяйте", панове-ухилянти, все буде добре😁
09.10.2025 14:38 Ответить
Як тут не пісяти? Чиїми руками Зе зібрався вбити ще 1 млн кацапів? Звичайно захоче наловити ще 1 млн ухилянтів, котрі тримаються з останніх сил
09.10.2025 14:44 Ответить
 
 