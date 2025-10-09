Путину нужно будет похоронить миллион своих людей, чтобы оккупировать восток Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что России придется потерять миллион военных, чтобы захватить восток Украины.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Трамп понимает, что все, что Путин ему "продавал" на Аляске как якобы российские военные возможности, не работает на самом деле. Значит, он ему попытался продать "некачественные товары". Я думаю, что это любого человека оскорбляет, когда ему врут", - сказал он.
По словам Зеленского, Трамп говорил ему "это твоя просто уверенность, и ты просто так уверен, но может быть разное".
"Произошло то, что я ему говорил: россияне не возьмут восток, а если они захотят это сделать, то Путину нужно будет похоронить один миллион своих людей. Потому что мы понимали, сколько он уже похоронил, взяв 30% нашего востока с начала полномасштабной войны, и прогнозируем, что ему придется сделать, чтобы попытаться получить весь Донбасс или другие части Украины", - добавил глава государства.
Президент отметил, что сейчас на разных уровнях происходит диалог с Трампом.
"На уровне Уиткоффа, Келлога, Бессента, Министерства обороны есть разные связи. И что очень важно - спецслужбы и военные. И не просто общаются спецслужбы и военные, а они приезжают, общаются, имеют диалог", - подытожил он.
за деньги - 99%
Ясна річ, що воювати піхота на піхоту з кацапами де їх більше в 4-5разів вічно не може продовжуватись, треба розвалювати рф зсередини.
Але Зеленський свою задачу провалив. З тріском!
Він і далі збирається воювати піхотою проти кацапстану.
Зеленський має відповісти перед судам за провал військового потенціалу України!