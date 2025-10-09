Путіну потрібно буде поховати мільйон своїх людей, щоб окупувати схід України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії доведеться втратити мільйон військових, щоб захопити схід України.
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Трамп розуміє, що все, що Путін йому "продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді. Значить, він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть", - сказав він.
За словами Зеленського, Трамп казав йому "це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне".
"Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України", - додав глава держави.
Президент зазначив, що зараз на різних рівнях відбувається діалог із Трампом.
"На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв’язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог", - підсумував він.
за деньги - 99%
Ясна річ, що воювати піхота на піхоту з кацапами де їх більше в 4-5разів вічно не може продовжуватись, треба розвалювати рф зсередини.
Але Зеленський свою задачу провалив. З тріском!
Він і далі збирається воювати піхотою проти кацапстану.
Зеленський має відповісти перед судам за провал військового потенціалу України!