Путіну потрібно буде поховати мільйон своїх людей, щоб окупувати схід України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії доведеться втратити мільйон військових, щоб захопити схід України.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Трамп розуміє, що все, що Путін йому "продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді. Значить, він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть", - сказав він.

За словами Зеленського, Трамп казав йому "це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне".

"Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України", - додав глава держави.

Президент зазначив, що зараз на різних рівнях відбувається діалог із Трампом.

"На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв’язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог", - підсумував він.

