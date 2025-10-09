УКР
Путіну потрібно буде поховати мільйон своїх людей, щоб окупувати схід України, - Зеленський

Путін може втратити мільйон військових. Що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії доведеться втратити мільйон військових, щоб захопити схід України.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Трамп розуміє, що все, що Путін йому "продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді. Значить, він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть", - сказав він.

За словами Зеленського, Трамп казав йому "це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне".

Також читайте: Українська делегація наступного тижня вирушить до США, - Зеленський

"Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України", - додав глава держави.

Президент зазначив, що зараз на різних рівнях відбувається діалог із Трампом.

"На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв’язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог", - підсумував він.

Зеленський Володимир (25742) путін володимир (24896) росія (68307) втрати (4592)
Топ коментарі
+13
Якщо від один мільйон уже поховав, то другий поховати ще легше. Плєбс кацапський "гатов патєрпєть и за родину умєрєть"
показати весь коментар
09.10.2025 13:45 Відповісти
+10
***** то готовий, питання в тому, чи готові ми, хай навіть втрати будуть 1 до 3?
показати весь коментар
09.10.2025 13:51 Відповісти
+8
"за родину" - 1% подохших
за деньги - 99%
показати весь коментар
09.10.2025 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Якщо від один мільйон уже поховав, то другий поховати ще легше. Плєбс кацапський "гатов патєрпєть и за родину умєрєть"
показати весь коментар
09.10.2025 13:45 Відповісти
"за родину" - 1% подохших
за деньги - 99%
показати весь коментар
09.10.2025 14:06 Відповісти
там разом считалі санітарни потери.івбити і пораненні.Та свиноматки орків наражають ще
показати весь коментар
09.10.2025 14:13 Відповісти
Це він так заохочує ***** до подальшого ведення бойових дій?
показати весь коментар
09.10.2025 13:46 Відповісти
***** то готовий, питання в тому, чи готові ми, хай навіть втрати будуть 1 до 3?
показати весь коментар
09.10.2025 13:51 Відповісти
А члєнограю похер. Він про це навіть не замислюється.
показати весь коментар
09.10.2025 14:19 Відповісти
Більшості похер, останнє опитування тому підтвердження.
показати весь коментар
09.10.2025 14:37 Відповісти
як казав.... До останнього українця
показати весь коментар
09.10.2025 14:24 Відповісти
Та пуйлу як з гуся вода. Один мільйон, два мільйона...орки будуть вмирати з радістю за свого плешивого царя.
показати весь коментар
09.10.2025 13:55 Відповісти
За ху...ла не будуть, це для ху....ла тільки фраза, а спробуй не заплати, побіжить орда до дому і там буде заробляти тій самій діяльністю
показати весь коментар
09.10.2025 14:35 Відповісти
Балакати - це не лантухи тягати .
показати весь коментар
09.10.2025 13:56 Відповісти
пуйло положе і 10 мільйонів без вагань. Який глибокий сенс цієї статті ? Питання риторичне, звичайно.
показати весь коментар
09.10.2025 14:02 Відповісти
"Статист" сьогодні в ударі.... Бє мільйонами одразу! БЗВП пройшов, мабуть!
показати весь коментар
09.10.2025 14:03 Відповісти
Нічого він вже не окупує, він може і кілька мільйонів втратити і це добре, кацапи повинні будуть знищені щоб в майбутньому не становили небезпеку для України!
показати весь коментар
09.10.2025 14:04 Відповісти
Артист піздь#жного жанру!
показати весь коментар
09.10.2025 14:10 Відповісти
Але ж твоя зелена 5 колона допоможе ***** виконати всі його плани, чи не так, Вован??? Коридор в Крим по суходолу ти вже йому забезпечив, розмінувавши та здавши наш південь. 20% нашої землі вже окуповано, про НАТО та навіть про ЄС вже можна забути поки твій зрадливий тухєс в креслі президента... Економіка України повністю зруйнована та тримається лише на західній фінансовій допомозі. 8 мільйонів біженців вже за межами України і навряд чи повернуться. Молодь продовжує виїзжати за кордон бо в твоїй "країні мрій" жити не хочуть навіть твої батьки, яких ти вивіз за кордон. Корупція за останні 6,5 років перетворилася на небачене мародерство бо так не крали за всі останні 34 роки, навіть за яника в таких обсягах не крали, як ти з твоїми міндічами-чернишовими-єрмаками... В україні ЗЕленського вже давно на паузі і права людини і Конституція і свобода слова. Тож ***** тобі, цинічний брехливий покидьок, аплодує стоячи. Ти свої 30 оманських срібняків відпрацював з перевиконанням плану... Горіти тобі в пеклі виродок...
показати весь коментар
09.10.2025 14:13 Відповісти
За парєбрікам послухали, записали і подякували за пораду.
показати весь коментар
09.10.2025 14:15 Відповісти
А де наші мільйон дронів,бубачка?
показати весь коментар
09.10.2025 14:17 Відповісти
Розкажи зелене чмо як вони окупували значну частину України за перші дні? Найшашличніший лідор
показати весь коментар
09.10.2025 14:20 Відповісти
плював він на ці трупи, у нього цих долбойобів, що хочуть воювати, вбивати , гвалтувати і красти ще 100 мільонів
показати весь коментар
09.10.2025 14:21 Відповісти
россійські баби нарожают ще - за третього можна квартиру купити
показати весь коментар
09.10.2025 14:23 Відповісти
ЗСУ дали Зеленському і його дефективним менеджерам дуже багато часу (майже 4 роки), щоб мобілізувати ВПК і організувати виробництво далекобійної зброї для знищення ВПК і стратегічних виробництв, об'єктів на рф.
Ясна річ, що воювати піхота на піхоту з кацапами де їх більше в 4-5разів вічно не може продовжуватись, треба розвалювати рф зсередини.
Але Зеленський свою задачу провалив. З тріском!
Він і далі збирається воювати піхотою проти кацапстану.
Зеленський має відповісти перед судам за провал військового потенціалу України!
показати весь коментар
09.10.2025 14:24 Відповісти
Ну якщо кацапи не знищили наше ВПК і ще й дають можливість нарощувати виробництво, то як ми можемо знищити їхнє ВПК, яке в рази масштабніше? Нагадаю, кацапи від 22 року випустили по нас більше 10 тисяч ракет, 50 тисяч Шахедів і 100 тисяч кабів. Нам ці цифри треба множити на 5. Де це все взяти в таких кількостях?
показати весь коментар
09.10.2025 14:32 Відповісти
все наше впк - за кордоном, все наше фінансування - звідти ж.
показати весь коментар
09.10.2025 14:37 Відповісти
Та ну, якась немаленька частина там, але більшість таки тут. Фінансуємо армію ми самотужки зі свого бюджету, що становить біля 60 млрд доларів, а всю соціалку і держапарат фінансує Захід щорічно приблизно на 40 млрд доларів, правда 80% це кредити під низькі відсотки і десь 20 то гранти
показати весь коментар
09.10.2025 14:41 Відповісти
Не "пісяйте", панове-ухилянти, все буде добре😁
показати весь коментар
09.10.2025 14:38 Відповісти
Як тут не пісяти? Чиїми руками Зе зібрався вбити ще 1 млн кацапів? Звичайно захоче наловити ще 1 млн ухилянтів, котрі тримаються з останніх сил
показати весь коментар
09.10.2025 14:44 Відповісти
Скажи это тому,кто уже в оккупации,любитель "ЗЕлёного дождя".
показати весь коментар
09.10.2025 14:52 Відповісти
От нагуя ця мова - путлєру нікого не жалко - ні своїх ні чужих
показати весь коментар
09.10.2025 14:56 Відповісти
Президент сказав все вірно - таких втрат кацапи не витримають .
показати весь коментар
09.10.2025 15:11 Відповісти
 
 