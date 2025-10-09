Шабунин: ОГП работает за деньги налогоплательщиков. Хотите Кравченко выгораживать - увольняйтесь и за его деньги "отмазывайте"

Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал обыски, проведенные детективами НАБУ у прокурора, который расследует дело Бюро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОГП.

По его словам, в деле Магамедрасулова задействовано 43 прокурора, однако коммуникационщики Офиса Генпрокурора якобы "работают в избирательном штабе".

Он отметил, что ОГП работает за деньги налогоплательщиков, а не на защиту Кравченко. "Если хотите его выгораживать - увольняйтесь и за его деньги отмазывайте", - заявил Шабунин.

Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.

ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения относительно объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".

