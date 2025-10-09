Шабунин: ОГП работает за деньги налогоплательщиков. Хотите Кравченко выгораживать - увольняйтесь и за его деньги "отмазывайте"
Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал обыски, проведенные детективами НАБУ у прокурора, который расследует дело Бюро.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОГП.
По его словам, в деле Магамедрасулова задействовано 43 прокурора, однако коммуникационщики Офиса Генпрокурора якобы "работают в избирательном штабе".
Он отметил, что ОГП работает за деньги налогоплательщиков, а не на защиту Кравченко. "Если хотите его выгораживать - увольняйтесь и за его деньги отмазывайте", - заявил Шабунин.
Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.
ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения относительно объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І навпаки - "в тихому болоті - чорти водяться" (с).