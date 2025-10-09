Шабунін: ОГП працює за гроші платників податків. Хочете Кравченка вигороджувати - звільніться і за його гроші "відмазуйте"

Голова ЦПК Віталій Шабунін прокоментував обшуки, проведені детективами НАБУ у прокурора, який розслідує справу Бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ОГП, яку прокоментував Шабунін.

За його словами, у справі Магамедросулова задіяно 43 прокурори, проте комунікаційники Офісу Генпрокурора нібито "працюють у виборчому штабі".

Він зазначив, що ОГП працює за гроші платників податків, а не на захист Кравченка. "Якщо хочете його вигороджувати - звільніться і за його гроші відмазуйте", - заявив Шабунін.

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та САП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.

ОГП зазначили, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".

