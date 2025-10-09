Россияне атаковали Константиновку: один человек погиб, еще четыре ранены, повреждена Свято-Успенская церковь. ВИДЕО

Сегодня, 9 октября, российские войска в очередной раз нанесли удары по Константиновке на Донетчине, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает обстрелы Константиновки: сегодня 1 человек погиб, еще 4 сегодня получили ранения. Враг ударил в обычное гражданское авто fpv-дроном.



Российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданским - не оставайтесь под угрозой. Эвакуируйтесь - это вопрос безопасности и жизни", - отметил Филашкин.

Он отметил, что эвакуация из Константиновской громады происходит в чрезвычайно сложных условиях. Также он опубликовал видео, на котором сотрудники местной военной администрации вывозят раненых из города на бронированном транспорте.

По данным начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова, в городе вследствие обстрела ударным FPV-дроном поврежден фасад Свято-Успенской церкви.