Враг усилил давление на Покровском, Александровском и Южно-Слобожанском направлениях. За сутки на фронте 245 боестолкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений, десятки авиаударов и обстрелов. Силы обороны удерживают позиции на Лиманском, Покровском и других направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме этого, было привлечено для поражения 4252 дроны-камикадзе и осуществлено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Славянск, Краматорск Донецкой области, Запорожье Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано десять боевых столкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, всего сбросил 28 управляемых авиабомб и совершил 140 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Довгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодязи, Новоселовка и в сторону Ставок.

На Славянском направлении противник 17 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районах Часова Яра и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах Белой Горы, Щербиновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергиевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 44 вражеских штурма в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Январское, Сосновка, Вороное, Березовое, Нововасильевское, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили четыре тщетные попытки штурма позиций наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1120 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 254 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За время Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 180 км², - Сырский