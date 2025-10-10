Матернова: Ожидания на эту зиму становятся все хуже. Мы предоставляем средства на поставки электроэнергии из ЕС в Украину

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что ЕС ожидает возможных отключений электроэнергии в Украине зимой из-за новой волны российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Матернова напомнила, что предыдущие две зимы прошли относительно спокойно, однако ситуация меняется после каждого нового удара по энергетическим объектам. По ее словам, ожидания на эту зиму становятся все хуже, поэтому международные партнеры активно готовятся к возможным последствиям.

"Донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется, чтобы помочь, где возможно. Как раз сегодня утром была встреча послов стран G7 с министром энергетики, чтобы обсудить текущее состояние, атаки, потребности и т.д... Евросоюз сейчас выделил более 3 миллиардов евро только на энергетику", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Евросоюз постоянно доставляет в Украину большие генераторы, трансформаторы и финансирует импорт электроэнергии, чтобы обеспечить стабильность системы.

Матернова также прокомментировала ситуацию с газовыми запасами, отметив, что для прохождения отопительного сезона Украине нужно еще более миллиарда евро на закупку топлива. В то же время, по ее словам, все зависит от интенсивности атак РФ.

"Что касается электричества: действительно, мы ожидаем отключений света. Возможно, они будут локальными. И, надеюсь, нам удастся обеспечить достаточные поставки электроэнергии из ЕС в Украину - мы предоставляем средства на это", - сказала посол.

Кроме того, Матернова оценила действия правительства Украины и министерства энергетики в урегулировании вопросов корпоративного управления в "Укрэнерго", отметив, что последние решения стали "успешным тестом" для нового министра.

