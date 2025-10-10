Матернова: Очікування на цю зиму стають дедалі гіршими. Ми надаємо кошти на постачання електроенергії з ЄС до України

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС очікує можливих відключень електроенергії в Україні взимку через нову хвилю російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Матернова нагадала, що попередні дві зими пройшли відносно спокійно, однак ситуація змінюється після кожного нового удару по енергетичних об’єктах. За її словами, очікування на цю зиму стають дедалі гіршими, тому міжнародні партнери активно готуються до можливих наслідків.

"Донорська спільнота зараз дуже активно мобілізується, щоб допомогти, де можливо. Якраз сьогодні вранці була зустріч послів країн G7 з міністром енергетики, щоб обговорити поточний стан, атаки, потреби тощо...Євросоюз наразі виділив понад 3 мільярди євро тільки на енергетику", - зазначила дипломатка.

Вона підкреслила, що Євросоюз постійно доставляє в Україну великі генератори, трансформатори та фінансує імпорт електроенергії, аби забезпечити стабільність системи.

Матернова також прокоментувала ситуацію з газовими запасами, зазначивши, що для проходження опалювального сезону Україні потрібно ще понад мільярд євро на закупівлю палива. Водночас, за її словами, усе залежить від інтенсивності атак РФ.

"Що стосується електрики: дійсно, ми очікуємо відключень світла. Можливо, вони будуть локальними. І, сподіваюся, нам вдасться забезпечити достатні постачання електроенергії з ЄС до України - ми надаємо кошти на це", - сказала посол.

Крім того, Матернова оцінила дії уряду України та міністерства енергетики у врегулюванні питань корпоративного управління в "Укренерго", зазначивши, що останні рішення стали "успішним тестом" для нової міністерки.

