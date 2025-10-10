РУС
Новости Донетчина
4 050 10

Россия высадила большой десант во время атак на Владимировку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Враг продолжил механизированные штурмы на Владимировку (Донецкая область) и высадил значительный десант. Ситуация на фронте остается напряженной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил проект DeepState.

Ситуация во Владимировке в Донецкой области

"Штурмовые действия вчера на Владимировку продолжились. По уточненным данным, около 12 часов было не 4, а, по меньшей мере, 7 ББМ. Уже около 15 часов произошла еще одна атака снова 7 ББМ, а уже после 17 часов в направлении села враг отправил 2 танка. Таким образом, по меньшей мере, 16 ВВТ, 6 мотоциклов было привлечено в штурмовых действиях", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В проекте отмечают, что проблемой для украинских защитников является высадка вражеского десанта. Россиянам удалось завести в село от 50 до 75 человек пехоты.

"Ситуация остается сложной. Противник будет по максимуму пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий", - отметили в проекте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг провел механизированную атаку на Владимировку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (10955) боевые действия (4984) Покровский район (1064) Владимировка (13) DeepState (296)
Топ комментарии
+9
тобто паРаша для наступу поганими умовами скористатись може

а головнокомандуючий сирок з батьками на паРаші при обороні - ні
10.10.2025 11:55 Ответить
+6
Все,що доставляється до місця, тобто, закидається допоміжними засобами, зветься десантом.
10.10.2025 12:04 Ответить
+4
Там вже потрібно випалювати артою і бомбардувальниками все село. Бо вибити їх піхотою майже не можливо. А взагалі потрібно зараня пристрілювати місця де можуть залізти орки а в туман просто туди лупити артою
10.10.2025 12:06 Ответить
тобто паРаша для наступу поганими умовами скористатись може

а головнокомандуючий сирок з батьками на паРаші при обороні - ні
10.10.2025 11:55 Ответить
Парашутисти? Або на вертольотах привезли? Який нахрен "десант"?
10.10.2025 11:55 Ответить
Все,що доставляється до місця, тобто, закидається допоміжними засобами, зветься десантом.
10.10.2025 12:04 Ответить
В теорії згоден. Але вже дістав цей новий звитяжний язик, коли окупанти не наступають, а "просочуються", "спостерігається інфільтрація", "диверсійні групи". А тепер ще й "десант" приплели.
10.10.2025 12:27 Ответить
тут згоден.
10.10.2025 12:39 Ответить
а де мульйон дронів роботизовані комплекси постановки мін і все інше про що по лайномарафону пиз...ять?
10.10.2025 12:03 Ответить
Це почався пздц на фронті. Сезон дощів і густих туманів рашисти будуть використовувати по повній щоб пролізти. А в нас вже до миру і виборам готуються.
10.10.2025 12:03 Ответить
Там вже потрібно випалювати артою і бомбардувальниками все село. Бо вибити їх піхотою майже не можливо. А взагалі потрібно зараня пристрілювати місця де можуть залізти орки а в туман просто туди лупити артою
10.10.2025 12:06 Ответить
кокаїновий мародер і зешобо навіть снарядів не випускає
10.10.2025 12:16 Ответить
Летом зеленка помогает, осенью туман помогает, зимой снег помогает для захвата
10.10.2025 12:09 Ответить
 
 