Россия высадила большой десант во время атак на Владимировку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Враг продолжил механизированные штурмы на Владимировку (Донецкая область) и высадил значительный десант. Ситуация на фронте остается напряженной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил проект DeepState.

"Штурмовые действия вчера на Владимировку продолжились. По уточненным данным, около 12 часов было не 4, а, по меньшей мере, 7 ББМ. Уже около 15 часов произошла еще одна атака снова 7 ББМ, а уже после 17 часов в направлении села враг отправил 2 танка. Таким образом, по меньшей мере, 16 ВВТ, 6 мотоциклов было привлечено в штурмовых действиях", - говорится в сообщении.

В проекте отмечают, что проблемой для украинских защитников является высадка вражеского десанта. Россиянам удалось завести в село от 50 до 75 человек пехоты.

"Ситуация остается сложной. Противник будет по максимуму пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий", - отметили в проекте.

