УКР
Новини Ситуація на Донеччині
4 806 12

Росія висадила великий десант під час атак на Володимирівку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Ворог продовжив механізовані штурми на Володимирівку (Донецька область) та висадив значний десант. Ситуація на фронті залишається напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкт DeepState.

Ситуація у Володимирівці на Донеччині

"Штурмові дії вчора на Володимирівку продовжилися. За уточненими даними близько 12 години було не 4, а щонайменше 7 ББМ. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака знову 7 ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив 2 танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, 6 мотоциклів було залучено в штурмових діях",  - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У проєкті зазначають, що проблемою для українських захисників є висадка ворожого десанту. Росіянам вдалося завести у село від 50 до 75 осіб піхоти. 

"Ситуація залишається складною. Противник буде по максимуму намагатися скористатися погіршенням погодних умов",  - зазначили у проєкті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог провів механізовану атаку на Володимирівку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (9780) бойові дії (4740) Покровський район (1076) Володимирівка (13) DeepState (297)
Топ коментарі
+10
тобто паРаша для наступу поганими умовами скористатись може

а головнокомандуючий сирок з батьками на паРаші при обороні - ні
показати весь коментар
10.10.2025 11:55 Відповісти
+7
Все,що доставляється до місця, тобто, закидається допоміжними засобами, зветься десантом.
показати весь коментар
10.10.2025 12:04 Відповісти
+6
Це почався пздц на фронті. Сезон дощів і густих туманів рашисти будуть використовувати по повній щоб пролізти. А в нас вже до миру і виборам готуються.
показати весь коментар
10.10.2025 12:03 Відповісти
Парашутисти? Або на вертольотах привезли? Який нахрен "десант"?
показати весь коментар
10.10.2025 11:55 Відповісти
В теорії згоден. Але вже дістав цей новий звитяжний язик, коли окупанти не наступають, а "просочуються", "спостерігається інфільтрація", "диверсійні групи". А тепер ще й "десант" приплели.
показати весь коментар
10.10.2025 12:27 Відповісти
тут згоден.
показати весь коментар
10.10.2025 12:39 Відповісти
а де мульйон дронів роботизовані комплекси постановки мін і все інше про що по лайномарафону пиз...ять?
показати весь коментар
10.10.2025 12:03 Відповісти
Там вже потрібно випалювати артою і бомбардувальниками все село. Бо вибити їх піхотою майже не можливо. А взагалі потрібно зараня пристрілювати місця де можуть залізти орки а в туман просто туди лупити артою
показати весь коментар
10.10.2025 12:06 Відповісти
кокаїновий мародер і зешобо навіть снарядів не випускає
показати весь коментар
10.10.2025 12:16 Відповісти
Летом зеленка помогает, осенью туман помогает, зимой снег помогает для захвата
показати весь коментар
10.10.2025 12:09 Відповісти
і 365 24/7 допомагають зельоні гниди
показати весь коментар
10.10.2025 13:07 Відповісти
якщо вже відступаємо ..а ми відступаємо ..но якого біса не мінувати все навколо ?
показати весь коментар
10.10.2025 13:06 Відповісти
 
 