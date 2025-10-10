Росія висадила великий десант під час атак на Володимирівку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Ворог продовжив механізовані штурми на Володимирівку (Донецька область) та висадив значний десант. Ситуація на фронті залишається напруженою.

"Штурмові дії вчора на Володимирівку продовжилися. За уточненими даними близько 12 години було не 4, а щонайменше 7 ББМ. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака знову 7 ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив 2 танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, 6 мотоциклів було залучено в штурмових діях", - йдеться в повідомленні.

У проєкті зазначають, що проблемою для українських захисників є висадка ворожого десанту. Росіянам вдалося завести у село від 50 до 75 осіб піхоти.

"Ситуація залишається складною. Противник буде по максимуму намагатися скористатися погіршенням погодних умов", - зазначили у проєкті.

