Грабили агропредприятия во время оккупации Купянщины: правоохранители сообщили о подозрении трем боевикам "лнр". ФОТО
Трем боевикам "ЛНР", которые во время оккупации Купянщины грабили украинские предприятия, заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Сумма ущерба - около 550 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры трем оккупантам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - в редакции 2022 года).
Кто преступники
По данным следствия, подозреваемые участвовали во вторжении на территорию Украины и временной оккупации Купянского района.
Руководил группой командир роты так называемой "лнр", которая дислоцировалась в Купянском районе. К преступной деятельности он привлек своих подчиненных - гранатометчика и стрелка.
Во время оккупации они систематически грабили украинские предприятия.
Село Митрофановка
Первый эпизод произошел в мае 2022 года в селе Митрофановка. Угрожая охраннику оружием, они проникли на территорию агрофирмы и похитили грузовой фургон.
Через месяц, тоже в Митрофановке в июне 2022 года, те же военные приехали в дом работника другого предприятия.
С целью завладения служебным автомобилем мужчины они силой отвезли его на территорию предприятия, где уже ранее совершили кражу. Под угрозами заставили починить авто, а когда это не удалось - вытолкали транспортное средство и, буксируя, похитили его.
Поселок Двуречная
Следующее преступление произошло в середине июня в поселке Двуречная. В дом другого работника предприятия приехали оккупанты, но хозяина дома не застали. Они оставили записку с требованием явиться к месту их дислокации. Во время встречи гранатометчик, угрожая мужчине, заставил его передать служебный автомобиль предприятия.
Убытки
Общая сумма ущерба составляет около 550 тыс. гривен.
