Грабували агропідприємства під час окупації Куп’янщини: правоохоронці повідомили про підозру трьом бойовикам "лнр". ФОТО

Трьом бойовикам "ЛНР", які під час окупації Купʼянщини грабували українські підприємства, заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Сума збитків — близько 550 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом окупантам заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — у редакції 2022 року).

Хто такі злочинці

За даними слідства, підозрювані брали участь у вторгненні на територію України та тимчасовій окупації Куп’янського району.



Керував групою командир роти так званої "лнр", яка дислокувалася у Купʼянському районі. До злочинної діяльності він залучив своїх підлеглих — гранатометника та стрілка.



Під час окупації вони систематично грабували українські підприємства.





село Митрофанівка

Перший епізод стався у травні 2022 року в селі Митрофанівка. Погрожуючи охоронцю зброєю, вони проникли на територію агрофірми та викрали вантажний фургон.



Через місяць, теж у Митрофанівці у червні 2022 року, ті самі військові приїхали до будинку працівника іншого підприємства.

З метою заволодіння службовим автомобілем чоловіка вони силоміць відвезли його на територію підприємства, де вже раніше вчинили крадіжку. Під погрозами примусили полагодити авто, а коли це не вдалося — виштовхали транспортний засіб та, буксируючи, викрали його.

селище Дворічна

Наступний злочин стався у середині червня у селищі Дворічна. До будинку іншого працівника підприємства приїхали окупанти, але господаря вдома не застали. Вони залишили записку з вимогою з’явитися до місця їхньої дислокації. Під час зустрічі гранатометник, погрожуючи чоловіку, змусив його передати службовий автомобіль підприємства.

Збитки

Загальна сума збитків складає близько 550 тис. гривень.