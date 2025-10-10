На фронте зафиксировано 102 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 10 октября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 102.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады Сумской области, в частности Кучеровка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 11 атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Довгенького и в направлении Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодязного. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении подразделения россиян трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 34 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Филия и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 26 атак, восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовые действия вражеских войск, еще два столкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Толстой, Сосновка, Новогригорьевка и Полтавка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении в настоящее время зафиксировано четыре тщетные попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

