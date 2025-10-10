Три этапа поддержки: Украина утвердила порядок реинтеграции военнопленных после освобождения

Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ, который определяет порядок реинтеграции наших защитников после возвращения из плена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.

Речь идет о комплексной поддержке: восстановление физического и психического здоровья, социальная адаптация, помощь в общении с близкими, сопровождение специалистов, которые знают, как работать с людьми, прошедшими через плен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ветеран уже все доказал обществу. Теперь вопрос к обществу", - Максим Колесников о жизни военного после войны

Предусмотрено три этапа реинтеграции:

Подготовительный - еще до освобождения формируется команда психологов, социальных работников и дебриферов (специалистов, которые помогают с адаптацией);

Основной - медицинская помощь, психологическая поддержка, фиксация фактов пыток, восстановление документов;

Дополнительный - длительное лечение и реабилитация в специализированных учреждениях, если это требуется.

"После возвращения в часть защитники будут оставаться под опекой специалистов еще год. Главное - уважение к достоинству каждого, конфиденциальность, добровольное участие в необязательных мероприятиях и отсутствие повторной травматизации", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава Минобороны добавил, что этот комплекс мероприятий - это проявление заботы и ответственности государства перед теми, кто прошел плен и должен получить шанс на полноценное восстановление.

Также читайте: Разоблачены мошенники, которые обманывали освобожденных из плена военных и похитили около миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает ежемесячную выплату в размере 50 000 гривен для военных, вернувшихся из российского плена, в течение их реабилитации.