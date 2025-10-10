Три етапи підтримки: Україна затвердила порядок реінтеграції військовополонених після звільнення
Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ, який визначає порядок реінтеграції наших захисників після повернення з полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.
Ідеться про комплексну підтримку: відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.
Передбачено три етапи реінтеграції:
- Підготовчий — ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією);
- Основний — медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів;
- Додатковий — тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.
"Після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік. Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації", - наголосив Шмигаль.
Очільник Міноборони додав, що цей комплекс заходів — це прояв турботи й відповідальності держави перед тими, хто пройшов полон і має отримати шанс на повноцінне відновлення.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату у розмірі 50 000 гривень для військових, що повернулися з російського полону, протягом їхньої реабілітації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль