Три етапи підтримки: Україна затвердила порядок реінтеграції військовополонених після звільнення

Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ, який визначає порядок реінтеграції наших захисників після повернення з полону.

Ідеться про комплексну підтримку: відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.

Передбачено три етапи реінтеграції:

Підготовчий — ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією);

Основний — медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів;

Додатковий — тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.

"Після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік. Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації", - наголосив Шмигаль.

Очільник Міноборони додав, що цей комплекс заходів — це прояв турботи й відповідальності держави перед тими, хто пройшов полон і має отримати шанс на повноцінне відновлення.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату у розмірі 50 000 гривень для військових, що повернулися з російського полону, протягом їхньої реабілітації.