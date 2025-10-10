Путин отменил саммит из-за отказа лидеров арабских стран приехать на мероприятие, - Bloomberg

Российско-арабский саммит был перенесен из-за отсутствия подтверждений от арабских лидеров, лишь несколько лидеров подтвердили свое участие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Так, отмечается, что Кремль рассматривал саммит, который должен был состояться 15 октября, как одну из важнейших внешнеполитических инициатив года, призванную показать западным лидерам и прежде всего президенту США Дональду Трампу, что Россия имеет поддержку и влияние в арабском мире, сообщил источник.

Издание пишет, что Россия готовилась к саммиту с весны, когда российский диктатор Владимир Путин впервые об этом объявил. Кремль пригласил 22 глав арабских государств на форум, который должен был состояться под лозунгом "Сотрудничество ради мира, стабильности и безопасности".

В четверг Кремль объявил об отмене саммита, связав это с началом урегулирования в Газе по плану Трампа.

По словам источника, несмотря на разочарование срывом мероприятия, Кремль уверен, что саммит в итоге состоится, возможно позже.

"Просто не было достаточно арабских лидеров, которые бы сказали "да", чтобы оправдать проведение саммита. Именно это заставило российского президента Владимира Путина в последний момент отложить мероприятие, которое, как он надеялся, укрепит его позиции в регионе", - пишет издание.

В пятницу 10 октября Путин заявил, что отсрочка произошла по его инициативе: "Я сделал это, потому что не хочу вмешиваться в процесс, который, как мы надеемся, сейчас запущен".

"Путин хотел показать всем, что он является лидером "мирового большинства", но что это за большинство без арабского мира?" - отметил политолог Андрей Колесников.

Издание отмечает, что Путин "хотел бы быть там (на Ближнем Востоке - ред.) таким же крупным игроком, каким когда-то был Советский Союз, но ему не хватает ресурсов", констатировал Колесников. Даже республики бывшего СССР, лидеры которых собрались на этой неделе на саммите в Душанбе, проводят многовекторную политику.

В издании считают, что это демонстрирует то, что "большая часть арабского мира сейчас больше заинтересована в налаживании отношений с Трампом, который все больше разочаровывается отказами Путина прекратить вторжение России в Украину, несмотря на дипломатические усилия США".

"По состоянию на вторник лишь несколько лидеров, среди которых президент Сирии Ахмед аль-Шараа и глава Арабской лиги, подтвердили свое участие. Региональные тяжеловесы, такие как саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахаян и президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси, официально не подтвердили свое участие", - добавляет издание.