Путін скасував саміт через відмову лідерів арабських країн приїхати на захід, - Bloomberg

Російсько-арабський саміт був перенесений через відсутність підтверджень від арабських лідерів, лише кілька лідерів підтвердили свою участь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Так, зазначається, що Кремль розглядав саміт, який мав відбутися 15 жовтня, як одну з найважливіших зовнішньополітичних ініціатив року, покликану показати західним лідерам і насамперед президенту США Дональду Трампу, що Росія має підтримку та вплив в арабському світі, повідомило джерело.

Видання пише, що Росія готувалася до саміту з весни, коли російський диктатор Володимир Путін вперше про це оголосив. Кремль запросив 22 глав арабських держав на форум, який мав відбутися під гаслом "Співпраця заради миру, стабільності та безпеки".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У четвер Кремль оголосив про скасування саміту, пов’язавши це з початком врегулювання в Газі за планом Трампа.

За словами джерела, попри розчарування зривом заходу, Кремль упевнений, що саміт у результаті відбудеться, можливо пізніше.

"Просто не було достатньо арабських лідерів, які б сказали "так", щоб виправдати проведення саміту. Саме це змусило російського президента Володимира Путіна в останній момент відкласти захід, який, як він сподівався, зміцнить його позиції в регіоні", - пише видання.

У п'ятницю 10 жовтня Путін заявив, що відстрочка відбулася з його ініціативи: "Я зробив це, тому що не хочу втручатися в процес, який, як ми сподіваємося, зараз запущений".

Також читайте: Між Саудівською Аравією та Росією виникла суперечка в ОПЕК+ через збільшення видобутку нафти, - Reuters

"Путін хотів показати всім, що він є лідером "світової більшості", але що це за більшість без арабського світу?" - зазначив політолог Андрій Колесников.

Видання зазначає, що Путін "хотів би бути там (на Близькому Сході – ред.) таким самим великим гравцем, яким колись був Радянський Союз, але йому бракує ресурсів", констатував Колесніков. Навіть республіки колишнього СРСР, лідери яких зібралися цього тижня на саміті в Душанбе, проводять багатовекторну політику.

У виданні вважають, що це демонструє те, що "більша частина арабського світу зараз більше зацікавлена у налагодженні відносин із Трампом, який дедалі більше розчаровується відмовами Путіна припинити вторгнення Росії в Україну, попри дипломатичні зусилля США".

Читайте: Банки ОАЕ закривають рахунки російським компаніям, - СЗР

"Станом на вівторок лише кілька лідерів, серед яких президент Сирії Ахмед аль-Шараа та глава Арабської ліги, підтвердили свою участь. Регіональні важковаговики, такі як саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман, президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян та президент Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі, офіційно не підтвердили свою участь", - додає видання.