Зеленский и Стубб обсудили гарантии безопасности для Украины и "Коалицию желающих": Есть важные сигналы

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Хороший разговор, есть важные сигналы, и я благодарен за последовательную и решительную поддержку. Алекс поделился деталями своей встречи с Президентом Трампом. Я поздравил Финляндию с заключенным соглашением с США по совместному строительству ледоколов, которое, безусловно, добавит безопасности в Арктике", - говорится в сообщении.

Также президенты говорили о гарантиях безопасности для Украины, которые сейчас являются одним из главных приоритетов для нас.

"Ценим, что Америка готова их поддержать, и сейчас очень важно ускориться с европейскими союзниками и выложить все детали на бумагу. Готовимся к активной работе в рамках "Коалиции желающих" в октябре и ноябре. Скоординировали наши шаги.



Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке проекта резолюции на Генассамблею ООН, которая осуждает похищение и депортацию украинских детей. Отмечается, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны партнеров.

"Также проинформировал о ситуации в энергетической системе. Россия снова нанесла подлый удар по нашей критической инфраструктуре. Понимаем все намерения россиян. Будем защищаться. Обратился к Президенту с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь", - добавил президент.