Новости Разговор Зеленского и Стубба
379 9

Зеленский и Стубб обсудили гарантии безопасности для Украины и "Коалицию желающих": Есть важные сигналы

Зеленский поговорил со Стуббом

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор, есть важные сигналы, и я благодарен за последовательную и решительную поддержку. Алекс поделился деталями своей встречи с Президентом Трампом. Я поздравил Финляндию с заключенным соглашением с США по совместному строительству ледоколов, которое, безусловно, добавит безопасности в Арктике", - говорится в сообщении.

Также президенты говорили о гарантиях безопасности для Украины, которые сейчас являются одним из главных приоритетов для нас.

"Ценим, что Америка готова их поддержать, и сейчас очень важно ускориться с европейскими союзниками и выложить все детали на бумагу. Готовимся к активной работе в рамках "Коалиции желающих" в октябре и ноябре. Скоординировали наши шаги.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке проекта резолюции на Генассамблею ООН, которая осуждает похищение и депортацию украинских детей. Отмечается, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны партнеров.

"Также проинформировал о ситуации в энергетической системе. Россия снова нанесла подлый удар по нашей критической инфраструктуре. Понимаем все намерения россиян. Будем защищаться. Обратился к Президенту с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь", - добавил президент.

Вроде бы ты говорил что две недели назад будут гарантии на бумаге и всем сообщите что и как, еще не готово ?
10.10.2025 18:29 Ответить
Генератор пустопорожнього беззмістовного піздьожа потужно працює.
є важливі сигнали... Готуємося до активної роботи... Скоординували наші кроки...
10.10.2025 18:36 Ответить
Як це "пустопорожній беззмістовний піздьож"? А криголам?
10.10.2025 18:43 Ответить
Випитував чи Трамп ше не дозрів до Томагавків
10.10.2025 18:36 Ответить
Ця пісня буде вічною.
10.10.2025 18:39 Ответить
Гарантіями безпеки України наразі є лише ЗСУ, а треба ще додати ядерну та хімічну зброї - стратегічні засоби стримування русні.
10.10.2025 18:44 Ответить
Потужна відповідь на блекаут половини України.
10.10.2025 18:50 Ответить
знову хлопці по3,14зділи,як 3,14зділи чотири роки,по3,14здівши- розійшлись...
10.10.2025 18:54 Ответить
блін скільки можна нести цю х....ну про коаліцію
10.10.2025 19:11 Ответить
 
 