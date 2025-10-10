Зеленський і Стубб обговорили гарантії безпеки для України та "Коаліцію охочих": Є важливі сигнали

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі

"Хороша розмова, є важливі сигнали, і я вдячний за послідовну та рішучу підтримку. Алекс поділився деталями своєї зустрічі з Президентом Трампом. Я привітав Фінляндію з укладеною угодою зі США щодо спільного будівництва криголамів, яка, безумовно, додасть безпеки в Арктиці", - йдеться в повідомленні.

Також президенти говорили про гарантії безпеки для України, які зараз є одним із найголовніших пріоритетів для нас.

"Цінуємо, що Америка готова їх підтримати, і зараз дуже важливо прискоритися з європейськими союзниками та викласти всі деталі на папір. Готуємося до активної роботи в межах "Коаліції охочих" у жовтні та листопаді. Скоординували наші кроки.



Крім того, Зеленський розповів про підготовку проєкту резолюції на Генасамблею ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей. Наголошується, що Україна розраховує на підтримку з боку партнерів.

"Також поінформував про ситуацію в енергетичній системі. Росія знову завдала підлого удару по нашій критичній інфраструктурі. Розуміємо всі наміри росіян. Будемо захищатися. Звернувся до Президента з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти", - додав президент.