Зеленський і Стубб обговорили гарантії безпеки для України та "Коаліцію охочих": Є важливі сигнали

Зеленський поговорив зі Стуббом

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова, є важливі сигнали, і я вдячний за послідовну та рішучу підтримку. Алекс поділився деталями своєї зустрічі з Президентом Трампом. Я привітав Фінляндію з укладеною угодою зі США щодо спільного будівництва криголамів, яка, безумовно, додасть безпеки в Арктиці", - йдеться в повідомленні.

Також президенти говорили про гарантії безпеки для України, які зараз є одним із найголовніших пріоритетів для нас.

"Цінуємо, що Америка готова їх підтримати, і зараз дуже важливо прискоритися з європейськими союзниками та викласти всі деталі на папір. Готуємося до активної роботи в межах "Коаліції охочих" у жовтні та листопаді. Скоординували наші кроки.

Крім того, Зеленський розповів про підготовку проєкту резолюції на Генасамблею ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей. Наголошується, що Україна розраховує на підтримку з боку партнерів.

"Також поінформував про ситуацію в енергетичній системі. Росія знову завдала підлого удару по нашій критичній інфраструктурі. Розуміємо всі наміри росіян. Будемо захищатися. Звернувся до Президента з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти", - додав президент.

Вроде бы ты говорил что две недели назад будут гарантии на бумаге и всем сообщите что и как, еще не готово ?
10.10.2025 18:29 Відповісти
Генератор пустопорожнього беззмістовного піздьожа потужно працює.
є важливі сигнали... Готуємося до активної роботи... Скоординували наші кроки...
10.10.2025 18:36 Відповісти
Як це "пустопорожній беззмістовний піздьож"? А криголам?
10.10.2025 18:43 Відповісти
Випитував чи Трамп ше не дозрів до Томагавків
10.10.2025 18:36 Відповісти
Ця пісня буде вічною.
10.10.2025 18:39 Відповісти
Гарантіями безпеки України наразі є лише ЗСУ, а треба ще додати ядерну та хімічну зброї - стратегічні засоби стримування русні.
10.10.2025 18:44 Відповісти
Потужна відповідь на блекаут половини України.
10.10.2025 18:50 Відповісти
знову хлопці по3,14зділи,як 3,14зділи чотири роки,по3,14здівши- розійшлись...
10.10.2025 18:54 Відповісти
блін скільки можна нести цю х....ну про коаліцію
10.10.2025 19:11 Відповісти
 
 