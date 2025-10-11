РУС
Мерц пообещал Зеленскому вместе с партнерами усилить давление на Россию

Мерц заверил Зеленского в усилении поддержки Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжить помощь Украине и расширить оборонное сотрудничество после ударов РФ по энергетике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

"Канцлер заверил Владимира Зеленского, что германская поддержка продолжится, а сотрудничество в оборонной промышленности будет расширено", - подчеркнул Корнелиус

Зеленский проинформировал Мерца о последствиях удара России по энергетической инфраструктуре и поблагодарил за поддержку Украины.

Мерц слів на вітер не кидає
11.10.2025 08:35
мерц, красавчик!
б'є гундосу зе!гніду, його ж зброєю.
обіцянками.
11.10.2025 08:35
Обіцяного скільки років чекають?
11.10.2025 08:45
Ага, тиснути валютою, купивши більше нафти і газу
11.10.2025 08:53
Франція та Нідерланди наростили купівлю енергоносіїв у рашки на 40-70%. Німецькі судна заходять у рашистські порти в 1,5 раз більше, ніж у 2022 році... тиск неймовірний)))
11.10.2025 09:01
Посилити тиск.
Припустимо цей тиск це прес який повинен розчавити Парашу, дорівнюєтся 100 мм. Тиск почався 25.02
2022 р. (2014 не беремо) і продовжуется вже 1327 день. запитаннч - з якою швідкистю опускаєтся цей прес і скільки ще років він буде опускатись шоб розчавити Парашу.
11.10.2025 08:57
 
 