Мерц пообещал Зеленскому вместе с партнерами усилить давление на Россию
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжить помощь Украине и расширить оборонное сотрудничество после ударов РФ по энергетике.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
"Канцлер заверил Владимира Зеленского, что германская поддержка продолжится, а сотрудничество в оборонной промышленности будет расширено", - подчеркнул Корнелиус
Зеленский проинформировал Мерца о последствиях удара России по энергетической инфраструктуре и поблагодарил за поддержку Украины.
б'є гундосу зе!гніду, його ж зброєю.
обіцянками.
Припустимо цей тиск це прес який повинен розчавити Парашу, дорівнюєтся 100 мм. Тиск почався 25.02
2022 р. (2014 не беремо) і продовжуется вже 1327 день. запитаннч - з якою швідкистю опускаєтся цей прес і скільки ще років він буде опускатись шоб розчавити Парашу.