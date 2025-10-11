Мерц пообещал Зеленскому вместе с партнерами усилить давление на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжить помощь Украине и расширить оборонное сотрудничество после ударов РФ по энергетике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Канцлер заверил Владимира Зеленского, что германская поддержка продолжится, а сотрудничество в оборонной промышленности будет расширено", - подчеркнул Корнелиус

Зеленский проинформировал Мерца о последствиях удара России по энергетической инфраструктуре и поблагодарил за поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Мерца за решение поставить Украине два дополнительных Patriot