Мерц пообіцяв Зеленському разом із партнерами посилити тиск на Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити допомогу Україні та розширити оборонну співпрацю після ударів РФ по енергетиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

"Канцлер запевнив Володимира Зеленського, що німецька підтримка продовжиться, а співпраця в оборонній промисловості буде розширена", - наголосив Корнеліус

Зеленський поінформував Мерца про наслідки удару Росії енергетичній інфраструктурі та подякував за підтримку України.

