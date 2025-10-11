Мерц пообіцяв Зеленському разом із партнерами посилити тиск на Росію
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити допомогу Україні та розширити оборонну співпрацю після ударів РФ по енергетиці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.
"Канцлер запевнив Володимира Зеленського, що німецька підтримка продовжиться, а співпраця в оборонній промисловості буде розширена", - наголосив Корнеліус
Зеленський поінформував Мерца про наслідки удару Росії енергетичній інфраструктурі та подякував за підтримку України.
б'є гундосу зе!гніду, його ж зброєю.
обіцянками.
Припустимо цей тиск це прес який повинен розчавити Парашу, дорівнюєтся 100 мм. Тиск почався 25.02
2022 р. (2014 не беремо) і продовжуется вже 1327 день. запитаннч - з якою швідкистю опускаєтся цей прес і скільки ще років він буде опускатись шоб розчавити Парашу.
Насправді справа в тому, що Німеччина вже сказала, що знищення України має тривати до 30 року. Про знищення росії я від нього не чула.
Зараз я б дуже хотіла, понад усе довіряти оцим обіцянкам і нашій владі, але не маю для цього.жодних підстав, і саме це страшно(