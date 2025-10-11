УКР
Новини Допомога Україні від Німеччини
Мерц пообіцяв Зеленському разом із партнерами посилити тиск на Росію

Мерц запевнив Зеленського у посиленні підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити допомогу Україні та розширити оборонну співпрацю після ударів РФ по енергетиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

"Канцлер запевнив  Володимира Зеленського, що німецька підтримка продовжиться, а співпраця в оборонній промисловості буде розширена", - наголосив Корнеліус

Зеленський поінформував Мерца про наслідки удару Росії енергетичній інфраструктурі та подякував за підтримку України.

Зеленський Володимир (25777) підтримка (657) Мерц Фрідріх (259)
Мерц слів на вітер не кидає
показати весь коментар
11.10.2025 08:35 Відповісти
мерц, красавчик!
б'є гундосу зе!гніду, його ж зброєю.
обіцянками.
показати весь коментар
11.10.2025 08:35 Відповісти
Обіцяного скільки років чекають?
показати весь коментар
11.10.2025 08:45 Відповісти
Ага, тиснути валютою, купивши більше нафти і газу
показати весь коментар
11.10.2025 08:53 Відповісти
Франція та Нідерланди наростили купівлю енергоносіїв у рашки на 40-70%. Німецькі судна заходять у рашистські порти в 1,5 раз більше, ніж у 2022 році... тиск неймовірний)))
показати весь коментар
11.10.2025 09:01 Відповісти
Посилити тиск.
Припустимо цей тиск це прес який повинен розчавити Парашу, дорівнюєтся 100 мм. Тиск почався 25.02
2022 р. (2014 не беремо) і продовжуется вже 1327 день. запитаннч - з якою швідкистю опускаєтся цей прес і скільки ще років він буде опускатись шоб розчавити Парашу.
показати весь коментар
11.10.2025 08:57 Відповісти
Вони не поспішають з цим.
показати весь коментар
11.10.2025 09:15 Відповісти
А можна обіцянки обміняти на тауроси і петріоти в реальності???
Насправді справа в тому, що Німеччина вже сказала, що знищення України має тривати до 30 року. Про знищення росії я від нього не чула.
Зараз я б дуже хотіла, понад усе довіряти оцим обіцянкам і нашій владі, але не маю для цього.жодних підстав, і саме це страшно(
показати весь коментар
11.10.2025 09:13 Відповісти
Лучше тысячи обещаний тысяча Таурусов...
показати весь коментар
11.10.2025 09:17 Відповісти
Тисуни йоханий ти бабай
показати весь коментар
11.10.2025 09:34 Відповісти
Я теж обіцяю Зеленському посилити тиск на Росію!
показати весь коментар
11.10.2025 10:29 Відповісти
 
 