На фронте произошло 108 боевых столкновений, из них 29 - на Покровском направлении. На четырех направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 октября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Уцково, Бруски, Бунякино Сумской области; Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецкая Черниговской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодезного. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.

Также читайте: Силы обороны остановили наступление РФ на Добропольском направлении и уничтожили 57 единиц техники

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отразили 24 атаки, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя. Еще пять вражеских атак продолжаются.

Отмечается, что на Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

Также читайте: Летнее наступление РФ провалилось, Москва преувеличивает успехи, - Петреус

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма вблизи населенного пункта Степное и в сторону Приморского.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.