На фронте за сутки 203 боестолкновеления, больше всего вражеских атак отбито на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 11 октября 2025 года, на фронте было зафиксировано 203 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 147 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4476 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Веселянка, Григорьевка, Приморское Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили танк, десять артиллерийских систем, 244 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 87 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес десять авиационных ударов, всего сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодези, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

"На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новониколаевка, Новопавловка, Затышок, Бойковка, Федоровка, Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлении населенного пункта Покровск.

"На Александровском направлении Силы обороны отбили 36 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Малиновка, Полтавка, Александроград, Павловка, Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя", - добавили в Генштабе.

На Ореховском направлении захватнические войска шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское, Степногорск, Степное и в сторону Приморского.

За прошедшие сутки на Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

