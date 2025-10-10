На фронте произошло 198 боестолкновений, - Генштаб ВСУ

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 198 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар применив 32 ракеты и 34 авиационных удара, сбросив 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2016 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений. Противник совершил 101 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 24 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Довгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил 11 попыток наступления в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки. Еще восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Дроновки, Ямполя и Григорьевки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян совершили одну атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Затышок, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, Орехово, Филия и в направлении Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника и уже остановили 47 атак противника, бои продолжаются в четырех локациях. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 198 оккупантов, из которых 140 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, восемь единиц автомобильной техники и 61 БпЛА. Также нашими воины поразили шесть боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.

Боевые действия на Юге

На Александровском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных Андреевка-Клевцово, Александроград, Сичневое, Вербовое, Нововасильевское, Толстой, Сосновка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка. Еще пять боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по районам населенных пунктов Запорожье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили пять тщетных попыток штурма позиций наших подразделений.

