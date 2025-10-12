Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 122 810 человек (+1240 за сутки), 11 248 танков, 33 578 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 122 810 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1122810 (+1240) человек
танков - 11248 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед
артиллерийских систем - 33578 (+10) ед
РСЗО - 1518 (+0) ед
средства ПВО - 1225 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 69010 (+244)
крылатые ракеты - 3859 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63934 (+87)
специальная техника - 3976 (+3)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
А тим часом БпЛА 69 тис і це на 5 тисяч більше ніж авто