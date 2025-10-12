РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7200 посетителей онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 437 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 122 810 человек (+1240 за сутки), 11 248 танков, 33 578 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 122 810 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1122810 (+1240) человек

танков - 11248 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед

артиллерийских систем - 33578 (+10) ед

РСЗО - 1518 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 69010 (+244)

крылатые ракеты - 3859 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63934 (+87)

специальная техника - 3976 (+3)

Также смотрите: Отчет операторов дронов "РЕЙД": за месяц уничтожено 55 противников и 250 укрытий. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

армия РФ (20876) Генштаб ВС (7074) ликвидация (4104) уничтожение (8131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову мяско пішло на переробку.
показать весь комментарий
12.10.2025 07:30 Ответить
По ходу, баби не встигають "ражать"...
показать весь комментарий
12.10.2025 07:35 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
12.10.2025 07:34 Ответить
Наземка тисяча одиниць з початку місяця, у вересні за цей же період півтори тисячі, а от м'ясо на сьогодні жовтень 11 330 - вересень (1-12) 9 790, питання є...
А тим часом БпЛА 69 тис і це на 5 тисяч більше ніж авто
показать весь комментарий
12.10.2025 08:19 Ответить
Добре хлопці покосили х.йлопітеків
показать весь комментарий
12.10.2025 08:20 Ответить
І вся ця братва їхала на одному танчику
показать весь комментарий
12.10.2025 08:53 Ответить
 
 