Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 122 810 человек (+1240 за сутки), 11 248 танков, 33 578 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1122810 (+1240) человек

танков - 11248 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед

артиллерийских систем - 33578 (+10) ед

РСЗО - 1518 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 69010 (+244)

крылатые ракеты - 3859 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63934 (+87)

специальная техника - 3976 (+3)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

