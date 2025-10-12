УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 122 810 осіб (+1240 за добу), 11 248 танків, 33 578 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 122 810 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1122810 (+1240) осіб

танків - 11248 (+1) од

бойових броньованих машин - 23345 (+0) од

артилерійських систем - 33578 (+10) од

РСЗВ - 1518 (+0) од

засоби ППО - 1225 (+0) од

літаків - 427 (+0) од

гелікоптерів - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69010 (+244)

крилаті ракети - 3859 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 63934 (+87)

спеціальна техніка - 3976 (+3)

Також дивіться: Звіт операторів дронів "РЕЙД": за місяць знищено 55 противників і 250 укриттів. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Знову мяско пішло на переробку.
12.10.2025 07:30 Відповісти
По ходу, баби не встигають "ражать"...
12.10.2025 07:35 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
12.10.2025 07:34 Відповісти
Наземка тисяча одиниць з початку місяця, у вересні за цей же період півтори тисячі, а от м'ясо на сьогодні жовтень 11 330 - вересень (1-12) 9 790, питання є...
А тим часом БпЛА 69 тис і це на 5 тисяч більше ніж авто
12.10.2025 08:19 Відповісти
Добре хлопці покосили х.йлопітеків
12.10.2025 08:20 Відповісти
І вся ця братва їхала на одному танчику
12.10.2025 08:53 Відповісти
 
 