Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 122 810 осіб (+1240 за добу), 11 248 танків, 33 578 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 122 810 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1122810 (+1240) осіб
танків - 11248 (+1) од
бойових броньованих машин - 23345 (+0) од
артилерійських систем - 33578 (+10) од
РСЗВ - 1518 (+0) од
засоби ППО - 1225 (+0) од
літаків - 427 (+0) од
гелікоптерів - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69010 (+244)
крилаті ракети - 3859 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 63934 (+87)
спеціальна техніка - 3976 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
А тим часом БпЛА 69 тис і це на 5 тисяч більше ніж авто