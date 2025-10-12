Неудачный штурм оккупантов под Добропольем: Силы обороны уничтожили технику противника и около 100 военных РФ. ВИДЕО

9 октября подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады совместно с НГУ "Азов" остановили атаку противника на Добропольском направлении в Донецкой области, где РФ бросила в бой силы трех бригад и полк морпехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы бойцы опубликовали в телеграм-канале. На обнародованных кадрах украинские бойцы показали момент уничтожения оккупантов и вражеской техники - 3 танков, 13 ББМ, 41 единица мототехники и около сотни военных РФ.

"Благодаря эффективной работе наших бойцов врага удалось дезориентировать: его колонны теряли направление движения, бросали технику, пехота высаживалась хаотично", - сообщила 82 ОДШБр в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танкисты РФ сбежали от дрона и бросили раненого оккупанта - "HYDRA" показала боевую работу. ВИДЕО