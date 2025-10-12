На фронте произошло 77 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении. На пяти направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 октября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Бачевск, Белая Береза Сумской области; Зализный Мост Черниговской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки. Сегодня противник нанес шесть авиационных ударов, сбросил 10 управляемых авиационных бомб, совершил 110 обстрелов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Каменки, Захидного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодязного. Пять вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боевых столкновения. Всего с начала суток враг четыре раза пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Купянска, Песчаного и Петропавловки.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное и Шандриголово.

На Славянском направлении противник совершил сегодня одну атаку в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении наши защитники отбили штурм оккупантов в направлении Ступочек.

Силы обороны остановили семь из восьми вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 26 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Дачное. Наши защитники уже отбили 24 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отбили десять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Враг атакует наши позиции вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Сичневое, Вороное, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригорьевка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор провел три бесполезные атаки в районе Степного и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

