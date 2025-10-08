МиГ-29 наносит авиаудар по позиции вражеских операторов дронов на Донетчине. ВИДЕО

Украинский истребитель МиГ-29 нанес авиаудар по позиции вражеских операторов дронов в Новой Полтавке на Мирноградском направлении.

В результате удара уничтожена техника и укрепления оккупантов, которые использовали этот пункт для координации атак беспилотников по позициям Сил обороны, информирует Цензор.НЕТ.

