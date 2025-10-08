РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9929 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 212 3

МиГ-29 наносит авиаудар по позиции вражеских операторов дронов на Донетчине. ВИДЕО

Украинский истребитель МиГ-29 нанес авиаудар по позиции вражеских операторов дронов в Новой Полтавке на Мирноградском направлении.

В результате удара уничтожена техника и укрепления оккупантов, которые использовали этот пункт для координации атак беспилотников по позициям Сил обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ адаптируются для того, чтобы максимально перехватывать инициативу на фронте, - Сухопутные войска

Автор: 

армия РФ (20825) уничтожение (8104) Донецкая область (10936) ВСУ (6969) Краматорский район (753) Полтавка (8) истребитель (43)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bull's eye!
показать весь комментарий
08.10.2025 14:57 Ответить
Хотілось вірити що рашиська зраза яка запускала дрони здохла.
показать весь комментарий
08.10.2025 15:24 Ответить
Главное, чтобы ручек уже не было
Префразирую знаменитое
Нету ручек - нету дронов....
показать весь комментарий
08.10.2025 16:03 Ответить
 
 