МиГ-29 наносит авиаудар по позиции вражеских операторов дронов на Донетчине. ВИДЕО
Украинский истребитель МиГ-29 нанес авиаудар по позиции вражеских операторов дронов в Новой Полтавке на Мирноградском направлении.
В результате удара уничтожена техника и укрепления оккупантов, которые использовали этот пункт для координации атак беспилотников по позициям Сил обороны, информирует Цензор.НЕТ.
