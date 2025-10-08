МіГ-29 завдає авіаудару по позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО

Український винищувач МіГ-29 завдав авіаудару по позиції ворожих операторів дронів у Новій Полтавці на Мирноградському напрямку.

Унаслідок удару знищено техніку та укріплення окупантів, які використовували цей пункт для координації атак безпілотників по позиціях Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.

