МіГ-29 завдає авіаудару по позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО

Український винищувач МіГ-29 завдав авіаудару по позиції ворожих операторів дронів у Новій Полтавці на Мирноградському напрямку.

Унаслідок удару знищено техніку та укріплення окупантів, які використовували цей пункт для координації атак безпілотників по позиціях Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.

ЗСУ адаптовуються для того, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - Сухопутні війська

армія рф (18982) знищення (8424) Донецька область (9762) ЗСУ (7979) Краматорський район (761) Нова Полтавка (9) винищувач (45)
Bull's eye!
08.10.2025 14:57 Відповісти
Хотілось вірити що рашиська зраза яка запускала дрони здохла.
08.10.2025 15:24 Відповісти
Главное, чтобы ручек уже не было
Префразирую знаменитое
Нету ручек - нету дронов....
08.10.2025 16:03 Відповісти
 
 