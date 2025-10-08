2 450 3
МіГ-29 завдає авіаудару по позиції ворожих операторів дронів на Донеччині. ВIДЕО
Український винищувач МіГ-29 завдав авіаудару по позиції ворожих операторів дронів у Новій Полтавці на Мирноградському напрямку.
Унаслідок удару знищено техніку та укріплення окупантів, які використовували цей пункт для координації атак безпілотників по позиціях Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Префразирую знаменитое
Нету ручек - нету дронов....