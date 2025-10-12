РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8579 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян
624 6

Раненые оккупанты жалуются, что их не меняют по несколько месяцев: перехват ГУР

ГУР обнародовало перехват: российские солдаты остаются на позициях даже ранеными

Украинские разведчики перехватили разговор российских военных, в котором раненый оккупант жалуется на двухмесячные задержки ротаций с передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, даже "трехсотые" остаются на боевых позициях без замены.

Боец сетует: "Мы здесь - инвалиды, и с одним автоматом... Вы же говорили, что нас должны были заменить еще месяц или два назад". Его собеседник объясняет, что менять некем, поскольку ситуация в подразделениях остается критической.

Смотрите: Ликвидированные оккупанты без ног валяются в руинах Часова Яра. ВИДЕО

Другой захватчик объясняет: менять - некем, положение остальных подразделений - тоже затруднительное.

Ранее мы сообщали, что в российском Татарстане резко уменьшили размер единовременных выплат для новобранцев, которые подписывают контракт на военную службу.

Также смотрите: Ликвидированные оккупанты без ног валяются в руинах Часова Яра. ВИДЕО

Если раньше военным РФ обещали до 2,7 миллиона рублей (примерно 32 тысячи долларов США), то теперь - только 400 тысяч рублей (около 4,8 тысячи долларов).

Аналитики отмечают, что Россия продолжает войну, несмотря на ее разрушительное влияние на экономику. В результате региональные власти переходят от финансовых стимулов к принудительным методам комплектования армии - через административное давление, мобилизационные разнарядки и наказание за отказ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

армия РФ (20876) ранение (3429) ротация (263)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прювєт пірідай своїй орко самкі. вона надіюсь вже за тебе отримала кіло пєльмєнєй
показать весь комментарий
12.10.2025 19:48 Ответить
А в нас три роки не міняють. Гур не перехоплює.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:50 Ответить
ну так проголосували ж за зєлєнського. які проблеми? за свій вибір потрібно відповідати.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:52 Ответить
Тобто за три роки нікого в окопах не поміняли того що вибрали Зеленського? Що ти мелешь кацапе
показать весь комментарий
12.10.2025 20:16 Ответить
зєлічка вже шостий рік без заміни! чув хтось від нього якісь скарги з-за такої несправедливості?
показать весь комментарий
12.10.2025 20:11 Ответить
так не оплатив ніхто скарги ж. тому і не скаржаться
показать весь комментарий
12.10.2025 20:27 Ответить
 
 