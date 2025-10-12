Украинские разведчики перехватили разговор российских военных, в котором раненый оккупант жалуется на двухмесячные задержки ротаций с передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, даже "трехсотые" остаются на боевых позициях без замены.

Боец сетует: "Мы здесь - инвалиды, и с одним автоматом... Вы же говорили, что нас должны были заменить еще месяц или два назад". Его собеседник объясняет, что менять некем, поскольку ситуация в подразделениях остается критической.

Другой захватчик объясняет: менять - некем, положение остальных подразделений - тоже затруднительное.

Ранее мы сообщали, что в российском Татарстане резко уменьшили размер единовременных выплат для новобранцев, которые подписывают контракт на военную службу.

Если раньше военным РФ обещали до 2,7 миллиона рублей (примерно 32 тысячи долларов США), то теперь - только 400 тысяч рублей (около 4,8 тысячи долларов).

Аналитики отмечают, что Россия продолжает войну, несмотря на ее разрушительное влияние на экономику. В результате региональные власти переходят от финансовых стимулов к принудительным методам комплектования армии - через административное давление, мобилизационные разнарядки и наказание за отказ.

