Поранені окупанти скаржаться, що їх не міняють по кілька місяців: перехоплення ГУР

Українські розвідники перехопили розмову російських військових, у якій поранений окупант скаржиться на двомісячні затримки ротацій із передової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, навіть "трьохсоті" залишаються на бойових позиціях без заміни.

Боєць нарікає: "Ми тут інваліди, і з одним автоматом... Ви ж казали, що нас мали замінити ще місяць чи два тому". Його співрозмовник пояснює, що міняти ніким, адже ситуація у підрозділах залишається критичною.

Дивіться: Ліквідовані окупанти без ніг валяються у руїнах Часового Яру. ВIДЕО

Інший загарбник пояснює: міняти ніким, становище решти підрозділу теж скрутне.

Раніше ми повідомляли, що у російському Татарстані різко зменшили розмір одноразових виплат для новобранців, які підписують контракт на військову службу.

Читайте: Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп’янську, - СБУ

Якщо раніше військовим РФ обіцяли до 2,7 мільйона рублів (приблизно 32 тисячі доларів США), то тепер - лише 400 тисяч рублів (близько 4,8 тисячі доларів).

Аналітики зазначають, що Росія продовжує війну, не зважаючи на її руйнівний вплив на економіку. Внаслідок цього регіональна влада переходить від фінансових стимулів до примусових методів комплектування армії - через адміністративний тиск, мобілізаційні рознарядки та покарання за відмову.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі