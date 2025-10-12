УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів
618 6

Поранені окупанти скаржаться, що їх не міняють по кілька місяців: перехоплення ГУР

ГУР оприлюднило перехоплення: російські солдати залишаються на позиціях навіть пораненими

Українські розвідники перехопили розмову російських військових, у якій поранений окупант скаржиться на двомісячні затримки ротацій із передової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, навіть "трьохсоті" залишаються на бойових позиціях без заміни.

Боєць нарікає: "Ми тут інваліди, і з одним автоматом... Ви ж казали, що нас мали замінити ще місяць чи два тому". Його співрозмовник пояснює, що міняти ніким, адже ситуація у підрозділах залишається критичною.

Дивіться: Ліквідовані окупанти без ніг валяються у руїнах Часового Яру. ВIДЕО

Інший загарбник пояснює: міняти ніким, становище решти підрозділу теж скрутне.

Раніше ми повідомляли, що у російському Татарстані різко зменшили розмір одноразових виплат для новобранців, які підписують контракт на військову службу.

Читайте: Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп’янську, - СБУ

Якщо раніше військовим РФ обіцяли до 2,7 мільйона рублів (приблизно 32 тисячі доларів США), то тепер - лише 400 тисяч рублів (близько 4,8 тисячі доларів).

Аналітики зазначають, що Росія продовжує війну, не зважаючи на її руйнівний вплив на економіку. Внаслідок цього регіональна влада переходить від фінансових стимулів до примусових методів комплектування армії - через адміністративний тиск, мобілізаційні рознарядки та покарання за відмову.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

армія рф (19034) поранення (2848) ротація (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прювєт пірідай своїй орко самкі. вона надіюсь вже за тебе отримала кіло пєльмєнєй
показати весь коментар
12.10.2025 19:48 Відповісти
А в нас три роки не міняють. Гур не перехоплює.
показати весь коментар
12.10.2025 19:50 Відповісти
ну так проголосували ж за зєлєнського. які проблеми? за свій вибір потрібно відповідати.
показати весь коментар
12.10.2025 19:52 Відповісти
Тобто за три роки нікого в окопах не поміняли того що вибрали Зеленського? Що ти мелешь кацапе
показати весь коментар
12.10.2025 20:16 Відповісти
зєлічка вже шостий рік без заміни! чув хтось від нього якісь скарги з-за такої несправедливості?
показати весь коментар
12.10.2025 20:11 Відповісти
так не оплатив ніхто скарги ж. тому і не скаржаться
показати весь коментар
12.10.2025 20:27 Відповісти
 
 