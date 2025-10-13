РУС
США не отправляют оружие Украине напрямую, его передает НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не поставляют оружие Украине напрямую. Поставки идут через НАТО, которое компенсирует расходы Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.

Он заявил, что нынешняя схема передачи вооружения Украине отличается от подхода администрации Джо Байдена. По его словам, при Байдене Киев получил оружия на 350 млн долларов, тогда как при его президентстве "мы ничего им не дали".

"Мы отправляем оружие в НАТО, а уже Альянс платит нам и передает его дальше. Мы предоставили Украине уважение и кое-что еще, но не вооружение напрямую", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США также нуждаются в собственном арсенале, поэтому не могут передавать слишком много: "Никогда не знаешь, что может случиться".

Трамп также сообщил, что 11 и 12 октября провел "очень хорошие разговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Киев особенно заинтересован в системах Patriot и ракетах Tomahawk, однако их поставки могли бы привести к новому витку эскалации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не остановит войну

то передай томагавки, нікчема. Чи за расіюшку, ріднесеньку переживаєш?
13.10.2025 06:52 Ответить
Томагавки - то є казкова річ, вроде розових однорогів, Тауросів, пекельних пеліканів та прочіх фламінго.
13.10.2025 07:21 Ответить
а штати вже не в НАТО?)..бнуте руде пуйло
13.10.2025 09:03 Ответить
Мільйонів чи мільярдів? Шось ти в показах плутаєш
13.10.2025 09:30 Ответить
"на пряму" - без корупції,через НАТО З НЕЮ
13.10.2025 09:34 Ответить
 
 