США не отправляют оружие Украине напрямую, его передает НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не поставляют оружие Украине напрямую. Поставки идут через НАТО, которое компенсирует расходы Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.

Он заявил, что нынешняя схема передачи вооружения Украине отличается от подхода администрации Джо Байдена. По его словам, при Байдене Киев получил оружия на 350 млн долларов, тогда как при его президентстве "мы ничего им не дали".

"Мы отправляем оружие в НАТО, а уже Альянс платит нам и передает его дальше. Мы предоставили Украине уважение и кое-что еще, но не вооружение напрямую", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США также нуждаются в собственном арсенале, поэтому не могут передавать слишком много: "Никогда не знаешь, что может случиться".

Трамп также сообщил, что 11 и 12 октября провел "очень хорошие разговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Киев особенно заинтересован в системах Patriot и ракетах Tomahawk, однако их поставки могли бы привести к новому витку эскалации.

