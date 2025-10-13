США не відправляють зброю Україні напряму, її передає НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не постачають зброю Україні безпосередньо. Поставки йдуть через НАТО, яке компенсує витрати Вашингтону.

про це заявив президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.

Він заявив, що нинішня схема передачі озброєння Україні відрізняється від підходу адміністрації Джо Байдена. За його словами, за Байдена Київ отримав зброї на 350 млн доларів, тоді як за його президентства "ми нічого їм не дали".

"Ми відправляємо зброю в НАТО, а вже Альянс платить нам і передає її далі. Ми надали Україні повагу і дещо ще, але не озброєння напряму", — сказав Трамп.

Він наголосив, що США також мають потребу у власному арсеналі, тому не можуть передавати надто багато: "Ніколи не знаєш, що може трапитися".

Трамп також повідомив, що 11 та 12 жовтня провів "дуже хороші розмови" з президентом України Зеленським. За його словами, Київ особливо зацікавлений у системах Patriot та ракетах Tomahawk, однак їхнє постачання могло б призвести до нового витка ескалації.

