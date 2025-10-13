Каллас о 19-м пакете санкций против России: Дебаты продолжаются, ЕС пытается достичь результата к следующей неделе

Дебаты по 19-му пакету санкций ЕС против России все еще продолжаются. Евросоюз пытается достичь результата по нему до саммита, который состоится на следующей неделе.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается политической поддержки Украины, ЕС работает над 19-м пакетом санкций, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить эту войну. Экономика России уже слабая. Мы и дальше ослабляем ее нашими санкциями, чтобы они прекратили финансировать войну", - сказала она.

Каллас также спросили, рассматривает ли ЕС способы преодоления блокирования нового пакета отдельными государствами-членами.

"Это уже 19-й пакет санкций, и каждый раз у нас возникали определенные трудности, потому что нас 27 государств-членов, 27 различных демократий", - сказала она.

По словам топ-дипломата, дебаты сейчас продолжаются, и ЕС пытается достичь результата до заседания Европейского совета, запланированного на 23 октября.

"Но даже если мы не сможем достичь результата на следующей неделе, работа будет продолжаться, и я уверена, что в конце концов мы получим результат и решение", - заявила она.

