Каллас о 19-м пакете санкций против России: Дебаты продолжаются, ЕС пытается достичь результата к следующей неделе

Дебаты по 19-му пакету санкций ЕС против России все еще продолжаются. Евросоюз пытается достичь результата по нему до саммита, который состоится на следующей неделе.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается политической поддержки Украины, ЕС работает над 19-м пакетом санкций, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить эту войну. Экономика России уже слабая. Мы и дальше ослабляем ее нашими санкциями, чтобы они прекратили финансировать войну", - сказала она.

Каллас также спросили, рассматривает ли ЕС способы преодоления блокирования нового пакета отдельными государствами-членами.

"Это уже 19-й пакет санкций, и каждый раз у нас возникали определенные трудности, потому что нас 27 государств-членов, 27 различных демократий", - сказала она.

По словам топ-дипломата, дебаты сейчас продолжаются, и ЕС пытается достичь результата до заседания Европейского совета, запланированного на 23 октября.

"Но даже если мы не сможем достичь результата на следующей неделе, работа будет продолжаться, и я уверена, что в конце концов мы получим результат и решение", - заявила она.

россия (97627) санкции (11921) Евросоюз (17698) Каллас Кая (287)
та дебатніть орбана так щоб більше не встав!
13.10.2025 20:02 Ответить
пуйло перемагає ЄС. Агенти кремля (не лише фіцики та орбани) працюють на совість за ті бабки, котрі пуйло їм платить.
13.10.2025 20:03 Ответить
Бийте євром по кишені прокремлівським поцам - в них там точка-G.
13.10.2025 20:12 Ответить
Дебати про що? Чотири роки дрочать і все безрезультатно, бо самі ж фінансують рашку, купуючи енергоносії.
13.10.2025 20:14 Ответить
Отож, вони про своє майбутне якраз і думають, щоб нафта у росії не скінчилась ніколи.
13.10.2025 20:46 Ответить
Їм би минуле згадати, як всі (крім бритів) їхні країни Сталін з Гітлером розпатрошили в Другу світову за лічені дні і це ще багатьом пощастило, де німці окупували, ті що під прес Сталіна попали сьорбнули так, що досі гикається.
13.10.2025 21:01 Ответить
...., если мы не сможем---работа будет продолжаться---что в конце концов---дебаты акробаты---рамштайны-ромштексы,,..... ! Вспоминая 22-23-24гг про Абрамсы, Леопарды, Ф-16, Таурусы, Миражи---в конце года 3 штуки, к лету 5 штук! Но вот пошла премьера---Толи-Тамо-гав-ки, или Поц-риоты, но сотни бы штук! Окуеть не встать от такого карнавала-калейдоскопа! Как то за Фламинго затихло, видать на юга рванули горбоносые стервятники. Может быть потом, когда настанут мирные времена, и кто то имея полную инфу всех этих статистик по годам и предложениям гнусным---напишет монографию как втирали нам очки и пудрили мозги все эти либерасты из племени Дрочидопоту!
13.10.2025 21:06 Ответить
 
 