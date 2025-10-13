УКР
Каллас про 19-й пакет санкцій проти Росії: Дебати тривають, ЄС намагається досягти результату до наступного тижня

каллас

Дебати щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії все ще тривають. Євросоюз намагається досягти результату щодо нього до саміту, який відбудеться наступного тижня.

Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується політичної підтримки України, ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її припинити цю війну. Економіка Росії вже слабка. Ми й далі послаблюємо її нашими санкціями, щоб вони припинили фінансувати війну", - сказала вона.

Каллас також запитали, чи розглядає ЄС способи подолання блокування нового пакету окремими державами-членами.

"Це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу у нас виникали певні труднощі, тому що нас 27 держав-членів, 27 різних демократій", - сказала вона.

За словами топдипломатки, дебати зараз тривають, і ЄС намагається досягти результату до засідання Європейської ради, запланованого на 23 жовтня.

"Але навіть якщо ми не зможемо досягти результату наступного тижня, робота триватиме, і я впевнена, що зрештою ми отримаємо результат і рішення", - заявила вона.

та дебатніть орбана так щоб більше не встав!
13.10.2025 20:02 Відповісти
пуйло перемагає ЄС. Агенти кремля (не лише фіцики та орбани) працюють на совість за ті бабки, котрі пуйло їм платить.
13.10.2025 20:03 Відповісти
Бийте євром по кишені прокремлівським поцам - в них там точка-G.
13.10.2025 20:12 Відповісти
Дебати про що? Чотири роки дрочать і все безрезультатно, бо самі ж фінансують рашку, купуючи енергоносії.
13.10.2025 20:14 Відповісти
Отож, вони про своє майбутне якраз і думають, щоб нафта у росії не скінчилась ніколи.
13.10.2025 20:46 Відповісти
Їм би минуле згадати, як всі (крім бритів) їхні країни Сталін з Гітлером розпатрошили в Другу світову за лічені дні і це ще багатьом пощастило, де німці окупували, ті що під прес Сталіна попали сьорбнули так, що досі гикається.
13.10.2025 21:01 Відповісти
Прибалтика шо тоді була слаба,шо зараз. Якщо хтось захоче її захопити- то там і воювати нікому. Працездатне населення в масі десь на заробітках.
13.10.2025 21:21 Відповісти
...., если мы не сможем---работа будет продолжаться---что в конце концов---дебаты акробаты---рамштайны-ромштексы,,..... ! Вспоминая 22-23-24гг про Абрамсы, Леопарды, Ф-16, Таурусы, Миражи---в конце года 3 штуки, к лету 5 штук! Но вот пошла премьера---Толи-Тамо-гав-ки, или Поц-риоты, но сотни бы штук! Окуеть не встать от такого карнавала-калейдоскопа! Как то за Фламинго затихло, видать на юга рванули горбоносые стервятники. Может быть потом, когда настанут мирные времена, и кто то имея полную инфу всех этих статистик по годам и предложениям гнусным---напишет монографию как втирали нам очки и пудрили мозги все эти либерасты из племени Дрочидопоту!
13.10.2025 21:06 Відповісти
 
 