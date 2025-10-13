Каллас про 19-й пакет санкцій проти Росії: Дебати тривають, ЄС намагається досягти результату до наступного тижня

Дебати щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії все ще тривають. Євросоюз намагається досягти результату щодо нього до саміту, який відбудеться наступного тижня.

Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується політичної підтримки України, ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її припинити цю війну. Економіка Росії вже слабка. Ми й далі послаблюємо її нашими санкціями, щоб вони припинили фінансувати війну", - сказала вона.

Каллас також запитали, чи розглядає ЄС способи подолання блокування нового пакету окремими державами-членами.

"Це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу у нас виникали певні труднощі, тому що нас 27 держав-членів, 27 різних демократій", - сказала вона.

За словами топдипломатки, дебати зараз тривають, і ЄС намагається досягти результату до засідання Європейської ради, запланованого на 23 жовтня.

"Але навіть якщо ми не зможемо досягти результату наступного тижня, робота триватиме, і я впевнена, що зрештою ми отримаємо результат і рішення", - заявила вона.

