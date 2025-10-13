РУС
Новости Отключение электроэнергии
640 7

Экстренные отключения снова ввели на Днепропетровщине: потребителей призывают экономить электроэнергию

отключение света

Вечером 13 октября на Днепропетровщине снова ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему",- сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня на Днепропетровщине уже действовали экстренные отключения электроэнергии, однако впоследствии они были отменены.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2247) отключение света (453) Днепропетровская область (4558)
А в Кончі Заспі немає аварійних відключень? Там мабудь проживають дуже економні споживачі!
13.10.2025 21:29 Ответить
найекономніші!
13.10.2025 22:33 Ответить
від Оманської Гниди

"Ми очікуємо проблеми з електрикою": президент заявив про необхідність імпорту світла цієї зими

13 жовтня, 2025, 21:24

13.10.2025 21:41 Ответить
від не Оманської Гниди

"С 1 декабря, в частности, в Киеве https://news.obozrevatel.com/kiyany/money/73502-v-kieve-nachali-otklyuchat-ot-**************-predpriyatiya-iz-za-defitsita-uglya-v-strane.htm начали отключать от электроэнергии предприятия из-за дефицита угля в стране. Также https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/45372-poyavilsya-grafik-otklyucheniya-sveta-na-kievschine.htm свет отключают в жилых домах - в разных областях Украины."
28.12.2014 16:48
13.10.2025 21:47 Ответить
якощо так любиш зЕгниду, то чому з'їbався до Нідерланів? чи ти сциклива гнида під vpn?
13.10.2025 22:37 Ответить
Там скоро блекаут на москве, потерпите...
13.10.2025 21:47 Ответить
Ага, хто не замерзне - той може дочекається.
13.10.2025 22:18 Ответить
 
 