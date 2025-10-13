Экстренные отключения снова ввели на Днепропетровщине: потребителей призывают экономить электроэнергию

Вечером 13 октября на Днепропетровщине снова ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему",- сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня на Днепропетровщине уже действовали экстренные отключения электроэнергии, однако впоследствии они были отменены.

Больше читайте в нашем Telegram-канале