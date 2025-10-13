Отменены экстренные отключения света на Днепропетровщине, - ДТЭК
Сейчас экстренные отключения света в Днепропетровской области отменены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать", - добавили в ДТЭК.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в 5 областях. Накануне отмечалось, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль