Отменены экстренные отключения света на Днепропетровщине, - ДТЭК

Сейчас экстренные отключения света в Днепропетровской области отменены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать", - добавили в ДТЭК.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в 5 областях. Накануне отмечалось, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.

