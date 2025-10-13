РУС
Отменены экстренные отключения света на Днепропетровщине, - ДТЭК

Днепропетровская область снова с электричеством

Сейчас экстренные отключения света в Днепропетровской области отменены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать", - добавили в ДТЭК.

Также читайте: Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру, есть отключения света в 8 областях, - Минэнерго

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в 5 областях. Накануне отмечалось, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.

