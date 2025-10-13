УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9289 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
162 0

Скасовано екстрені відключення світла на Дніпропетровщині, - ДТЕК

Дніпропетровщина знову зі світлом

Наразі екстрені відключення світла у Дніпропетровській області скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - додали в ДТЕК.

Також читайте: Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру, є відключення світла у 8 областях, - Міненерго

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях. Напередодні зазначалося, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

енергетика (2770) електроенергія (6436) ДТЕК (2013) відключення світла (1147) Дніпропетровська область (4351)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 