Скасовано екстрені відключення світла на Дніпропетровщині, - ДТЕК

Наразі екстрені відключення світла у Дніпропетровській області скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - додали в ДТЕК.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях. Напередодні зазначалося, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.

