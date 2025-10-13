Скасовано екстрені відключення світла на Дніпропетровщині, - ДТЕК
Наразі екстрені відключення світла у Дніпропетровській області скасовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - додали в ДТЕК.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях. Напередодні зазначалося, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.
