Екстрені відключення знову запровадили на Дніпропетровщині: споживачів закликають економити електроенергію

Ввечері 13 жовтня на Дніпропетровщині знову запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему",- сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Дніпропетровській області вже діяли екстрені відключення електроенергії, проте згодом вони були скасовані.

