УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7737 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
666 7

Екстрені відключення знову запровадили на Дніпропетровщині: споживачів закликають економити електроенергію

відключення світла

Ввечері 13 жовтня на Дніпропетровщині знову запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему",- сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Дніпропетровській області вже діяли екстрені відключення електроенергії, проте згодом вони були скасовані. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

електроенергія (6436) відключення світла (1152) Дніпропетровська область (4351)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Кончі Заспі немає аварійних відключень? Там мабудь проживають дуже економні споживачі!
показати весь коментар
13.10.2025 21:29 Відповісти
найекономніші!
показати весь коментар
13.10.2025 22:33 Відповісти
від Оманської Гниди

"Ми очікуємо проблеми з електрикою": президент заявив про необхідність імпорту світла цієї зими

13 жовтня, 2025, 21:24

показати весь коментар
13.10.2025 21:41 Відповісти
від не Оманської Гниди

"С 1 декабря, в частности, в Киеве https://news.obozrevatel.com/kiyany/money/73502-v-kieve-nachali-otklyuchat-ot-**************-predpriyatiya-iz-za-defitsita-uglya-v-strane.htm начали отключать от электроэнергии предприятия из-за дефицита угля в стране. Также https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/45372-poyavilsya-grafik-otklyucheniya-sveta-na-kievschine.htm свет отключают в жилых домах - в разных областях Украины."
28.12.2014 16:48
показати весь коментар
13.10.2025 21:47 Відповісти
якощо так любиш зЕгниду, то чому з'їbався до Нідерланів? чи ти сциклива гнида під vpn?
показати весь коментар
13.10.2025 22:37 Відповісти
Там скоро блекаут на москве, потерпите...
показати весь коментар
13.10.2025 21:47 Відповісти
Ага, хто не замерзне - той може дочекається.
показати весь коментар
13.10.2025 22:18 Відповісти
 
 